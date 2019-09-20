Арахамія пояснив провал закону про прослуховування для ДБР і НАБУ спецоперацією опонентів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Під час голосування за законопроект щодо дозволу на прослуховування для Державного бюро розслідувань і Національного антикорупційного бюро багатьох народних депутатів дезінформували незгодні з окремими положеннями законопроекту колеги. Про це заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія журналістам в кулуарах ВРУ, передає кореспондент УНН.
“Там було непорозуміння, деякі політичні партії навмисно внесли смуту, дезінформували багато депутатів, потім ми сьогодні на зібранні фракції продискутували це і вирішили, що це просто була інформаційна психологічна спецоперація”, — зазначив Арахамія.
За його словами, багато парламентарів не захотіли підтримувати законопроект, оскільки він передбачає, що до них може бути застосовані прослуховування або обшуки за санкцію Генпрокурора, а не Верховної Ради, як зараз. Утім, як наголосив Арахамія, більшість нардепів і потрапили до Ради під гаслами зняття депутатської недоторканності, тож мають виконувати свої обіцянки.
При цьому він додав, що у фракції СН більше немає противників цього законопроекту.
Нагадаємо, вчора, 19 вересня, Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект № 1009 щодо змін до кримінального процесуального законодавства, підтримавши скасування “правки Лозового” і надання права на самостійне прослуховування Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро.