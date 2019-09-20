Арахамия объяснил провал закона о прослушивании для ГБР и НАБУ спецоперацией оппонентов

“Там было недоразумение, некоторые политические партии намеренно внесли смуту, дезинформировали многих депутатов, потом мы сегодня на собрании фракции продискутировали это и решили, что это просто была информационная психологическая спецоперация”, — отметил Арахамия.

По его словам, многие парламентарии не захотели поддерживать законопроект, поскольку он предусматривает, что к ним могут быть применены прослушивания или обыски по санкции генпрокурора, а не Верховной Рады, как сейчас. Впрочем, как отметил Арахамия, большинство нардепов и попали в Раду под лозунгами снятия депутатской неприкосновенности, поэтому должны выполнять свои обещания.

При этом он добавил, что во фракции СН больше нет противников этого законопроекта.

Напомним, вчера, 19 сентября, Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект № 1009 об изменениях в уголовном процессуальном законодательстве, поддержав отмену “поправки Лозового” и предоставление права на самостоятельное прослушивание Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро.