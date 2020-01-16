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Гончарук после заявления о "профане в экономике" обещает и в дальнейшем ее менять

Киев • УНН

 • 28507 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук спустя более полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения". Соответствующее заявление Премьер разместил у себя в Telegram-канале, сообщает УНН.

Гончарук после заявления о "профане в экономике" обещает и в дальнейшем ее менять

"С самого начала против команды Президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", - заявил Гончарук.

Он назвал главной целью его команды перезагрузку страны, слом старой системы и построение новой, без "схематозов" и договорняков.

"Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Борьба продолжается и я уверен в нашей победе!

И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 млрд долларов.

Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 миллиарда долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%.

Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!" - заявил Гончарук.

Напомним, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьера Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан". Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что Премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, ранее Айварас Абрамовичус в одном из интервью заявлял, что именно он предложил кандидатуру Гончарука Президенту Украины Владимиру Зеленскому как одного из тех, кто может возглавить правительство. Также Абромавичус добавил, что именно по его решению Гончарук возглавил в свое время офис BRDO, созданный, как известно, за средства Европейского Союза.

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