"Повний профан в економіці": у мережі з'явився запис розмови Гончарука
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У мережі опублікували запис розмови, ймовірно, прем'єра Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан", передає УНН.
Відзначимо, що запис з'явився на каналі Youtube, що має назву "Як надурити президента".
Голос одного із учасників розмови, схожий на голос прем'єра Олексія Гончарука. На записі чути, що йдеться про курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським.
Відзначимо, що під час розмови прем'єр називає себе "профаном в економіці".
Як повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський, запис став темою для обговорення на засіданні фракції "Слуга народу".
"Сидимо на фракції, чекаємо прем'єра. Депутати слухають записи з його одкровеннями і образами на адресу Президента", - написав Дубінський у Telegram-каналі.
Крім того, він додав, що Олексій Гончарук повинен бути відправлений у відставку. Але законних підстав для цього немає - у прем'єра річний імунітет.
"Тому, після образ на адресу президента, ... повинен написати заяву сам", - резюмував Дубінський.
Як повідомляв УНН, на засідання фракції Гончарук так і не приїхав. За словами Дубінського, прем'єр поїхав в Офіс Президента.