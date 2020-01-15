"Слуги народу" зібрались на засідання фракції: Гончарук не приїхав
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Депутати "Слуги народу" зібрались на засідання фракції. Як повідомила УНН народний депутат Ірина Верещук, ні Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, ні міністри на засідання не приїхали.
"Немає ні прем'єра, ні жодного міністра", - зауважила Верещук.
Крім того, вона повідомила, що нардепи на засіданні фракції розглядають законопроект "Про регламент".
Відзначимо, що нардеп Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі також повідомив, що Гончарук не прибув на засідання.
Разом з тим, він зауважив, що прем'єр поїхав в Офіс Президента.
Раніше Верещук повідомила, що 15 січня на засіданні фракції планують обговорювати захмарні преміальні працівників Кабміну, ринок землі та гральний бізнес.
Крім того, за її словами, на засідання фракції запрошувалися представники Кабміну та керівництво державних підприємств.