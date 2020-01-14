Верещук розповіла, що обговорять на завтрашньому засіданні фракції "Слуга народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Завтра, 15 січня, відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому будуть обговорювати захмарні преміальні працівників Кабміну, ринок землі та гральний бізнес. Про це кореспонденту УНН повідомила народний депутат України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.
"Засідання фракції відбудеться завтра на 19:00. Найперше це будуть питання, ви знаєте, щодо захмарних преміальних, які виплатили собі заступники міністрів, міністри і решта так би мовити "керівництва країни", Нафтогаз в тому числі. Потім ми будемо розглядати питання грального бізнесу, якщо я правильно розумію, а також земельне питання. Це ті питання, які виносять цього тижня і, сподіваюсь, наступного на порядок денний", - повідомила Верещук.
За її словами, на засідання фракції запрошуються представники Кабміну та керівництво державних підприємств.
"Ми запрошуємо міністрів і хочемо почути їхню позицію щодо нарахувань, щодо мотивації. Бо як ми розуміємо, там є якась мотивація, чому вони так вирішили зробити. Хочемо також щоби були присутні керівники Укрпошти, Укрзалізниці, Укроборонпрому, ті держані підприємства, які показують, що збиток і нараховують собі, знову ж таки, преміальні і зарплату вищі, ніж всяке адекватне розуміння цієї зарплатні", - зазначила Верещук.
Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков запропонував, щоб у п’ятницю, 17 січня, на годині запитань до уряду, міністри прозвітували про свої премії.