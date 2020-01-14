Міністри будуть звітувати у Раді щодо своїх премій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков запропонував, щоб у п’ятницю, 17 січня, на годині запитань до уряду, міністри прозвітували про свої премії. Відповідне рішення підтримали народні депутати, передає кореспондент УНН.
"Є пропозиція після години запитань до уряду заслухати після міністра закордонних справ, ще послухати міністрів та, можливо, Прем’єр-міністра щодо тих премій, які були нараховані окремим міністрам в Кабінеті міністрів України", - зазначив Разумков.
Відповідне рішення було підтримане народними депутатами України.
Як повідомлялося в УНН раніше, з вересня по листопад 2019 року Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет отримав понад 90 тисяч гривень заробітної платні.
Також "Слуги народу" просять викликати на "килим" представників Кабміну і ДП через зарплати.