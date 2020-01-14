Министры будут отчитываться в Раде относительно своих премий

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111074 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113743 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112231 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124943 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104333 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107502 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107712 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131800 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130594 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Министры будут отчитываться в Раде относительно своих премий

Министры будут отчитываться в Раде относительно своих премий

Киев  •  УНН

 • 20924 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков предложил, чтобы в пятницу, 17 января, в час вопросов к правительству, министры отчитались о своих премиях. Соответствующее решение поддержали народные депутаты, передает корреспондент УНН.

"Есть предложение после часа вопросов к правительству заслушать после министра иностранных дел, еще послушать министров и, возможно, премьер-министра относительно тех премий, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете министров Украины", - отметил Разумков.

Соответствующее решение было поддержано народными депутатами Украины.

Как сообщалось в УНН ранее, с сентября по ноябрь 2019 года Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет получил более 90 000 гривен заработной платы.

Также "Слуги народа" просят вызвать на "ковер" представителей Кабмина и ГП через зарплаты.

Украинские Национальные Новости

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