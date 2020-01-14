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"Слуги народу" просять викликати на "килим" представників Кабміну і ДП через зарплати

"Слуги народу" просять викликати на "килим" представників Кабміну і ДП через зарплати

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. У парламентській фракції "Слуга народу" звернулись до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з проханням порушити у парламенті питання високих зарплат керівників державних підприємств та міністрів. Про це в кулуарах ВР заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, відповідаючи на питання журналістів, передає кореспондент УНН.

"Прямо зараз буде виступ пана Разумкова. Ми звернулись до нього, у нас була фракція, ми звернулися від фракції, щоб підняти це питання, викликати на "ковер" представників Кабміну, державних підприємств для того, щоб вони доповіли. Тому що ми вважаємо, що це в країні, де середня зарплата така маленька, такі великі зарплати, але деякі випадки вони просто виглядають соромно", - сказав Арахамія.

Зазначимо, раніше стало відомо, що міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники отримали в грудні 2019 року сукупно понад 2 мільйони гривень зарплати.

Як повідомляв УНН, посадовий оклад Олексія Оржеля на посаді міністра енергетики та захисту довкілля у жовтні та листопаді 2019 року становив по 16 тисяч гривень

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