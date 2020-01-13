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Стало відомо, скільки заробив Оржель на посаді міністра енергетики

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Посадовий оклад Олексія Оржеля на посаді міністра енергетики та захисту довкілля у жовтні та листопаді 2019 року становив по 16 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на відповідь на запит, надану пресслужбою Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

У вересні посадовий оклад міністра становив 14 476,19 грн. Сумарно за три місяці минулого року посадовий оклад Оржеля становив 47 476,19 грн.

Окрім того, йому було нараховано надбавку за вислугу років на загальну суму 11 154,29 грн. З жовтня також міністр почав отримувати надбавку за роботу з документами, які містять секретні відомості, і за це йому було нараховано 8 838,10 грн.

Також 16 тисяч протягом жовтня-листопада Оржелю нарахували як надбавку за інтенсивність праці, а ще трохи більше 500 гривень відпускних, та 180 грн індексації заробітної плати.

Загалом протягом вересня-листопада 2019 року Оржелю було нараховано 83 191,68 грн заробітної плати. У відповіді не вказано, скільки міністр отримав на руки після усіх відрахувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністру Оржелю за перший місяць роботи нарахували 18,5 тис. грн зарплати.

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