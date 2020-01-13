Стало відомо, скільки заробив Оржель на посаді міністра енергетики

КИЇВ. 13 січня. УНН. Посадовий оклад Олексія Оржеля на посаді міністра енергетики та захисту довкілля у жовтні та листопаді 2019 року становив по 16 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на відповідь на запит, надану пресслужбою Міністерства енергетики та захисту довкілля України.