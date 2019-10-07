Міністру Оржелю за перший місяць роботи нарахували 18,5 тис. грн зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Міністру енергетики та захисту довкілля України Олексію Оржелю за вересень нарахована зарплата у сумі 18 549 грн. Про це УНН повідомили у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України у відповідь на запит.
"Міністру Оржелю Олексію Анатолійовичу кошти нараховані у сумі 18 549,14 гривень. Зазначена сума складається з окладу, надбавки за вислугу років, індексації, оплати щорічної відпустки", - йдеться у відповіді.
Як повідомляється, розмір середньої зарплати у міністерстві за вересень перевищив 25 тис. гривень.
"Розмір середньої зарплати у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України за вересень 2019 року становить 25 263,54 гривень", - проінформували у міністерстві.
Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів.
Як повідомляв УНН, Оржель пояснив мету об'єднання двох міністерств — енергетики та вугільної промисловості та екології і природних ресурсів, які існували за попереднього уряду.