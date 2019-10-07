Министру Оржелю за первый месяц работы насчитали 18,5 тыс. грн зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю за сентябрь начислена зарплата в сумме 18 549 грн. Об этом УНН сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины в ответ на запрос.
"Министру Оржель Алексей Анатольевич средства начисленные в сумме 18 549,14 гривен. Указанная сумма состоит из оклада, надбавки за выслугу лет, индексации, оплаты ежегодного отпуска", - говорится в ответе.
Как сообщается, размер средней зарплаты в министерстве за сентябрь превысил 25 тыс. гривен.
"Размер средней зарплаты в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины за сентябрь 2019 года составляет 25 263,54 гривен", - проинформировали в министерстве.
Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров.
Как сообщал УНН, Оржель объяснил цель объединения двух министерств - энергетики и угольной промышленности и экологии и природных ресурсов, существовавшие при предыдущем правительстве.