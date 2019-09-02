Оржель назвав мету об'єднання двох міністерств
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель прокоментував мету об'єднання міністерств та як це відбуватиметься, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
"Основна мета об'єднання двох міністерств - забезпечити комплексний підхід до державної політики у сфері використання природних ресурсів та енергії та сформувати єдину державну політику щодо подолання негативних наслідків глобальної зміни клімату", - сказав Оржель.
За його словами такий підхід наразі є загальноприйнятим у європейській та світовій практиці, зокрема у таких країнах ЄС, як Франція, Данія, Греція, Португалія, а також Австралія.
Нагадаємо, комплексна програма уряду перебуває на фінальній стадії розробки. Її можна буде побачити вже найближчим часом.