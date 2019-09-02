Оржель назвал цель объединения двух министерств

"Основная цель объединения двух министерств - обеспечить комплексный подход к государственной политике в сфере использования природных ресурсов и энергии и сформировать единую государственную политику по преодолению негативных последствий глобального изменения климата", - сказал Оржель.

По его словам такой подход сейчас является общепринятым в европейской и мировой практике, в частности в таких странах ЕС, как Франция, Дания, Греция, Португалия, а также Австралия.

Напомним, комплексная программа правительства находится на финальной стадии разработки. Ее можно будет увидеть в ближайшее время.