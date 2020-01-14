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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113104 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117563 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116016 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132156 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106844 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108810 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108691 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131968 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130724 просмотра

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"Слуги народа" просят вызвать на "ковер" представителей Кабмина и ГП из-за зарплат

"Слуги народа" просят вызвать на "ковер" представителей Кабмина и ГП из-за зарплат

Киев  •  УНН

 • 32591 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В парламентской фракции "Слуга народа" обратились к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с просьбой поднять в парламенте вопрос высоких зарплат руководителей государственных предприятий и министров. Об этом в кулуарах ВР заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент УНН.

"Прямо сейчас будет выступление господина Разумкова. Мы обратились к нему, у нас была фракция, мы обратились от фракции, чтобы поднять этот вопрос, вызвать на "ковер" представителей Кабмина, государственных предприятий для того, чтобы они доложили. Потому что мы считаем, что это в стране, где средняя зарплата такая маленькая, такие большие зарплаты, но некоторые случаи они просто выглядят стыдно", - сказал Арахамия.

Отметим, ранее стало известно, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители получили в декабре 2019 года совокупно более 2 миллионов гривен зарплаты.

Как сообщал УНН, должностной оклад Алексея Оржеля в должности министра энергетики и защиты окружающей среды в октябре и ноябре 2019 года составил по 16 тыс. гривен.

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