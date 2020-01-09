Стало відомо, яку зарплату отримав міністр Дубілет за три місяці роботи в Кабміні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. З вересня по листопад 2019 року Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет отримав понад 90 тисяч гривень заробітної платні. Про це УНН повідомили у Секретаріаті Кабміну у відповідь на запит.
Так, нарахована заробітна плата Дмитра Дубілета з 30 серпня по 30 вересня складала 48 000,00 грн, до якої входить посадовий оклад (16 000,00 грн), надбавка за інтенсивність праці (16 000,00 грн), премія (16 000,00 грн). Так, з вирахуванням податку з доходів фізичних осіб (8 640,00 грн) та військового збору (720,00 грн), Дубілет за вересень отримав 38 640,00 грн.
У жовтні міністру Кабміну нарахували зарплату у розмірі 48 000,00 грн, до якої входить посадовий оклад (16 000,00 грн), надбавка за інтенсивність праці (16 000,00 грн) та премія (16 000,00). Так, з вирахуванням податку з доходів фізичних осіб (8 640,00 грн) та військового збору (720,00 грн), Дубілет за жовтень отримав 38 640,00 гривень заробітної плати.
За листопад нарахована зарплата Дмитра Дубілета склала 16 000,00 грн, до якої входить посадовий оклад (16 000,00 грн). З вирахуванням податку з доходів фізичних осіб (2 880,00 грн) та військового збору (240,00 грн), Дубілет за листопад отримав 12 880,00 грн.
Так, за три місяці роботи міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет фактично отримав 90 160,00 грн заробітної плати.
Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів. Дмитро Дубілет був призначений міністром Кабінету Міністів України.
За інформацією Дмитра Дубілета, зарплату співробітникам органів влади рішенням уряду переводять у безготівкову форму.