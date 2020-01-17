Прем'єр Гончарук написав заяву про відставку

"В останні дні всі ви стали свідками подій, що розгортаються навколо злитих в мережу файлів, змонтованих з фрагментів записів нарад в уряді. Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда – не поважаємо Президента, який є нашим політичним лідером. Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків, вигідно, щоб так виглядало. Але це не правда. Я прийшов на посаду — виконувати програму Президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до Президента, я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в парламент", - зазначив Гончарук.

Зі слів очільника уряду, Президент – людина, якій українці висловили безпрецедентну довіру. "І він має повне право оцінювати єфективність кожного члена своєї команди, що змінює країну", - додав Гончарук.

Також він висловився стосовно команди в уряді. "Скажу відверто: це команда порядних людей. Саме тому я не припиню повторювати цю тезу: на топ-рівні в уряді корупції немає. Якщо якісь прояви і залишилися на нижніх рівнях, то лише тому, що ми ще не встигли до них дістатися", - зауважив Прем'єр.

"На жаль, за кілька місяців досить складно знищити кримінальні схеми, які вибудовувалися десятиріччями. Головне, що зупинятися ми не маємо права та не будемо! Як би цього не хотіли наші опоненти, що звикли жити у тіні. Тому вони застосовують кожну можливість, щоб знищити віру людей у владу", - додав він.

Нагадаємо, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".