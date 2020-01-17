Зеленский получил заявление Гончарука об отставке - Офис Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное заявление об отставке от Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Facebook, передает УНН.
"Президент Украины получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Как сообщалось ранее в УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".
Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.
Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".