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Зеленский получил заявление Гончарука об отставке - Офис Президента

Киев • УНН

 • 17198 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное заявление об отставке от Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Facebook, передает УНН.

Зеленский получил заявление Гончарука об отставке - Офис Президента

"Президент Украины получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Как сообщалось ранее в УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

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