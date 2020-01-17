Нардепи звільнили Яременка з посади голови комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови № 2751, яким звільнила народного депутата з фракції “Слуга народу” Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, призначивши на цю посаду нардепа від фракції “Слуга народу” Олександра Мережко. Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект постанови №2751 передбачає внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання".
Проектом пропонувалося: обрати народного депутата України, члена фракції "Слуга народу" Олександра Мережка головою комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, увільнивши його від виконання обов’язків члена комітету з питань правової політики.
Також проект постанови передбачала обрати народного депутата України, члена фракції "Слуга народу" Богдана Яременка членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, увільнивши його від виконання обов’язків голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
Окрім того, проект постанови передбачає обрати народного депутата України, члена фракції "Європейська солідарність" Володимира В’ятровича членом комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Нагадаємо, голова комітету ВР з питань зовнішніх зв’язків Богдан Яременко 1 листопада 2019 року написав заяву про складення повноважень голови комітету.
Раніше у мережі з'явилися фото переписки нардепа, де він нібито спілкувався в онлайн-мережі знайомств про інтим за гроші.
Як повідомляв УНН, нардеп від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко після повідомлення у ЗМІ про його нібито інтимну переписку в онлайн-мережі знайомств заявив, що під час засідання Верховної Ради влаштував "провокацію" та дозволив журналістам сфотографувати своє сфабриковане "листування".