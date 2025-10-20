$41.730.10
12:10 • 904 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
08:37 • 11855 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 35296 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 19397 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 23360 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
07:07 • 7068 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 23998 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 25765 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 64352 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 104744 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Рада рассмотрит досрочное прекращение полномочий нардепа Колесник: озвучена дата

Киев • УНН

 1484 просмотра

Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата Анны Колесник 21 октября. Ранее ей сообщали о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию и объявляли приговор по делу о декларировании недостоверных сведений.

Рада рассмотрит досрочное прекращение полномочий нардепа Колесник: озвучена дата

Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуг народа" Анны Колесник. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Подробности

По словам Гончаренко, это должно произойти 21 октября - во вторник парламентарии будут рассматривать соответствующее постановление.

Завтра Рада будет голосовать постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата от слуг Анны Колесник

 - написал нардеп.

Дополнительно

В мае 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении народному депутату Анне Колесник во внесении недостоверных данных в декларацию за 2020 год. Следствие установило, что она не задекларировала расположенный на принадлежащем ей земельном участке объект недвижимости - тогда речь шла о недостроенном доме площадью более 167 кв. м под Киевом.

До этого Высший антикоррупционный суд Украины вынес Колесник приговор по делу о декларировании недостоверных сведений.

Также нардепу сообщали о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию на более чем 4,4 млн грн. Она не внесла сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиля.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Анна Колесник подала заявление о сложении мандата народного депутата Украины.

Евгений Устименко

