Рада рассмотрит досрочное прекращение полномочий нардепа Колесник: озвучена дата
Киев • УНН
Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата Анны Колесник 21 октября. Ранее ей сообщали о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию и объявляли приговор по делу о декларировании недостоверных сведений.
Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Слуг народа" Анны Колесник. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Подробности
По словам Гончаренко, это должно произойти 21 октября - во вторник парламентарии будут рассматривать соответствующее постановление.
Завтра Рада будет голосовать постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата от слуг Анны Колесник
Дополнительно
В мае 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении народному депутату Анне Колесник во внесении недостоверных данных в декларацию за 2020 год. Следствие установило, что она не задекларировала расположенный на принадлежащем ей земельном участке объект недвижимости - тогда речь шла о недостроенном доме площадью более 167 кв. м под Киевом.
До этого Высший антикоррупционный суд Украины вынес Колесник приговор по делу о декларировании недостоверных сведений.
Также нардепу сообщали о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию на более чем 4,4 млн грн. Она не внесла сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиля.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Анна Колесник подала заявление о сложении мандата народного депутата Украины.