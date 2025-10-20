Рада розгляне дострокове припинення повноважень нардепки Колісник: озвучена дата
Київ • УНН
Верховна Рада України розгляне питання про дострокове припинення повноважень народної депутатки Анни Колісник 21 жовтня. Раніше їй повідомляли про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації та оголошували вирок у справі про декларування недостовірних відомостей.
Верховна Рада України розгляне питання про дострокове припинення повноважень народного депутата від "Слуг народу" Анни Колісник. Про це повідомив в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Деталі
За словами Гончаренка, це має статися 21 жовтня - у вівторок парламентарі розглядатимуть відповідну постанову.
Завтра Рада голосуватиме постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата від слуг Анни Колісник
Додатково
У травні 2023 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру народній депутатці Анні Колісник у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік. Слідство встановило, що вона не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості - тоді йшлось про недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом.
До того Вищий антикорупційний суд України оголосив Колісник вирок у справі про декларування недостовірних відомостей.
Також нардепці повідомляли про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4,4 млн грн. Вона не внесла відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Анна Колісник подала заяву про складання мандату народного депутата України.