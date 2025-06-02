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Депутатка від "Слуги народу" Колісник складає мандат

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Комітет ВР підтримав заяву Анни Колісник про складання мандату. У 2023 році ВАКС закрив справу проти неї щодо недостовірного декларування.

Депутатка від "Слуги народу" Колісник складає мандат

Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Колісник подала заяву про складання мандату. Регламентний комітет ВР розглянув та одноголосно підтримав заяву депутатки, передає УНН.

... внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колісник А.С." та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому 

- йдеться у рішенні Комітету ВР.

Нова заміна у "Слузі народу": хто отримав депутатський мандат замість Свириби06.03.25, 16:20 • 13248 переглядiв

Довідка

За даними "Чесно", у 2023 році Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження проти Колісник через недостовірне декларування.

При цьому ВАКС наклав штраф на Колісник за те, що вона пропустила засідання суду.

У 2022 році НАБУ та САП повідомили Колісник про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4.4 млн грн.

За версією слідства, нардепка не внесла до е-декларації за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки.

У 2021 році за даними ЗМІ, Колісник у телефонній переписці під час позачергового засідання Верховної Ради написала, що "треба звалювати з цієї країни". Потім депутатка пояснила це тим, що писала про весняний відпочинок

У жовтні 2019 року не підтримала в комітеті законопроєкт про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.

У 2019 році була обрана народною депутаткою Верхоної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 94 у списку як безпартійна. Членкиня однойменної фракції. Членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
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Національне антикорупційне бюро України
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