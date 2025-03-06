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Нова заміна у "Слузі народу": хто отримав депутатський мандат замість Свириби

Київ • УНН

 • 13228 перегляди

Депутатка від "Слуги народу" Інна Свириба відмовилась від мандату. ЦВК визнала обраним депутатом Сергія Мельніка, наступного за черговістю у виборчому списку партії під №149.

Нова заміна у "Слузі народу": хто отримав депутатський мандат замість Свириби

Депутатка від "Слуги народу" Інна Свириба відмовилась від мандату, замість неї ЦВК визнала обраним депутатом її колелу по партії Сергія Мельніка. Він - наступний за черговістю у виборчому списку партії. Про це повідоміла Центральна виборча комісія, пише УНН.

Свириба була визнана обраною народною депутаткою на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу.

Після визнання Свириби такою, яка не набула депутатського мандата, ЦВК визнала Сергія Мельніка, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії "Слуга народу" під №149, обраним народним депутатом України на зазначених виборах.

Нагадаємо

Центральна виборча комісія 28 лютого 2025 року визнала Свирибу обраною народною депутаткою замість Ірини Кормишкіної у якої є дві підозри від НАБУ, яка була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

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