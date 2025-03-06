Новая замена в "Слуге народа": кто получил депутатский мандат вместо Свирибы
Киев • УНН
Депутат от "Слуги народа" Инна Свириба отказалась от мандата. ЦИК признал избранным депутатом Сергея Мельника, следующего по очереди в избирательном списке партии под №149.
Депутат от "Слуги народа" Инна Свириба отказалась от мандата, вместо нее ЦИК признал избранным депутатом ее коллегу по партии Сергея Мельника. Он - следующий по очереди в избирательном списке партии. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, пишет УНН.
Свириба была признана избранной народной депутаткой на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа."
После признания Свирибы такой, которая не приобрела депутатский мандат, ЦИК признал Сергея Мельника, следующего по очереди кандидата в избирательном списке партии "Слуга народа" под №149, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.
Напомним
Центральная избирательная комиссия 28 февраля 2025 года признала Свирибу избранной народной депутаткой вместо Ирины Кормишкиной, у которой есть две подозрения от НАБУ, которая была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.