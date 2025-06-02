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Депутат от "Слуги народа" Колесник слагает мандат

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Комитет ВР поддержал заявление Анны Колесник о сложении мандата. В 2023 году ВАКС закрыл дело против нее по недостоверному декларированию.

Депутат от "Слуги народа" Колесник слагает мандат

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Колесник подала заявление о сложении мандата. Регламентный комитет ВР рассмотрел и единогласно поддержал заявление депутата, передает УНН.

... внести народными депутатами Украины – членами Комитета на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Постановления Верховной Рады Украины "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Колесник А.С." и рекомендовать Верховной Раде Украины принять его в целом 

- говорится в решении Комитета ВР.

Новая замена в "Слуге народа": кто получил депутатский мандат вместо Свирибы06.03.25, 16:20 • 13248 просмотров

Справка

По данным "Честно", в 2023 году Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство против Колесник из-за недостоверного декларирования.

При этом ВАКС наложил штраф на Колесник за то, что она пропустила заседание суда.

В 2022 году НАБУ и САП сообщили Колесник о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию более чем на 4.4 млн грн.

По версии следствия, нардепка не внесла в е-декларацию за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и автомобиле.

В 2021 году по данным СМИ, Колесник в телефонной переписке во время внеочередного заседания Верховной Рады написала, что "надо сваливать из этой страны". Затем депутат объяснила это тем, что писала о весеннем отдыхе

В октябре 2019 года не поддержала в комитете законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

В 2019 году была избрана народным депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 94 в списке как беспартийная. Член одноименной фракции. Член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Слуга народа
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Киев
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