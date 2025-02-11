Рада провалила новый законопроект о кредитной истории

Верховная Рада не поддержала законопроект №12260 о кредитной истории.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Провалили №12260 - новый закон о кредитной истории - написал нардеп

В то же время, по его словам, впервые в истории парламента 226 голосами документ отправили на всенародное обсуждение.

Что это такое - никто не знает, кажется, часть голосовала чисто посмотреть на это - добавил Железняк.

Ранее Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект о кредитной истории.

Его главная цель - усилить защиту прав заемщиков, улучшить обмен информацией на кредитном рынке и повысить ее качество. Также документ направлен на поощрение ответственного кредитования и гарантирование использования кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления рисками и идентификации клиентов.

Законопроект предусматривает установление правовых, финансовых и организационных основ ведения кредитных историй, в частности сбора, обработки, хранения, защиты и использования информации о выполнении денежных обязательств. Он также определяет принципы работы институтов, занимающихся этой деятельностью, и устанавливает правовые основы государственного надзора в этой сфере.

Напомним,

Председатель антикоррупционного комитета ВР не поддерживает законопроект №10242 из-за угроз для журналистов и обличителей.