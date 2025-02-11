Рада провалила новый законопроект о кредитной истории

ukenru
Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
10:46 • 69676 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
08:06 • 103871 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
11 февраля, 07:08 • 125659 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
11 февраля, 05:41 • 114137 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
11 февраля, 04:30 • 112640 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Эксклюзив
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
10 февраля, 17:01 • 151378 просмотра

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
10 февраля, 15:30 • 119985 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
10 февраля, 15:21 • 147489 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
10 февраля, 13:58 • 112262 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
10 февраля, 12:54 • 107020 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

11 февраля, 04:08 • 105372 просмотра
В Полтаве раздаются взрывы, вражеские ракеты приближаются с северо-запада

В Полтаве раздаются взрывы, вражеские ракеты приближаются с северо-запада

11 февраля, 04:52 • 77936 просмотра
рф нанесла ночной удар по газовой инфраструктуре: в Украине применяют экстренные обесточивания - Галущенко

рф нанесла ночной удар по газовой инфраструктуре: в Украине применяют экстренные обесточивания - Галущенко

11 февраля, 04:59 • 53794 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

11 февраля, 07:19 • 108874 просмотра
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

08:18 • 104480 просмотра
публикации
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 125660 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 151378 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 123174 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 147489 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 145221 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

13:02 • 22618 просмотра
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

08:18 • 104480 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

11 февраля, 07:19 • 108874 просмотра
Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

10 февраля, 17:12 • 106454 просмотра
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

10 февраля, 16:22 • 105635 просмотра
Актуальное
Рада провалила новый законопроект о кредитной истории

Рада провалила новый законопроект о кредитной истории

Киев  •  УНН

 • 3425 просмотра

Read in English

Верховная Рада не поддержала законопроект №12260 о кредитной истории, но впервые в истории парламента отправила его на всенародное обсуждение. Документ должен был усилить защиту прав заемщиков и улучшить обмен информацией на кредитном рынке.

Верховная Рада не поддержала законопроект №12260 о кредитной истории.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Провалили №12260 - новый закон о кредитной истории

- написал нардеп

 В то же время, по его словам, впервые в истории парламента 226 голосами документ отправили на всенародное обсуждение.

Что это такое - никто не знает, кажется, часть голосовала чисто посмотреть на это

- добавил Железняк.

Ранее Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект о кредитной истории.

 Его главная цель - усилить защиту прав заемщиков, улучшить обмен информацией на кредитном рынке и повысить ее качество. Также документ направлен на поощрение ответственного кредитования и гарантирование использования кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления рисками и идентификации клиентов.

Законопроект предусматривает установление правовых, финансовых и организационных основ ведения кредитных историй, в частности сбора, обработки, хранения, защиты и использования информации о выполнении денежных обязательств. Он также определяет принципы работы институтов, занимающихся этой деятельностью, и устанавливает правовые основы государственного надзора в этой сфере.

Напомним,

Председатель антикоррупционного комитета ВР не поддерживает законопроект №10242 из-за угроз для журналистов и обличителей. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк

Обратиться по вопросам размещения рекламы