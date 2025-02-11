Рада провалила новий законопроєкт про кредитну історію

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12260 про кредитну історію.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, передає УНН.

Водночас, за його словами, вперше в історії парламенту 226 голосами документ відправили на всенародне обговорення.

Що це таке – ніхто не знає, здається, частина голосувала чисто подивитися на це