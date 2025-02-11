Рада провалила новий законопроєкт про кредитну історію
Київ • УНН
Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12260 про кредитну історію, але вперше в історії парламенту відправила його на всенародне обговорення. Документ мав посилити захист прав позичальників та покращити обмін інформацією на кредитному ринку.
Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12260 про кредитну історію.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, передає УНН.
Провалили №12260 – новий закон про кредитну історію
Водночас, за його словами, вперше в історії парламенту 226 голосами документ відправили на всенародне обговорення.
Що це таке – ніхто не знає, здається, частина голосувала чисто подивитися на це
Раніше Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт про кредитну історію.
Його головна мета — посилити захист прав позичальників, покращити обмін інформацією на кредитному ринку та підвищити її якість. Також документ спрямований на заохочення відповідального кредитування та гарантування використання кредитної історії виключно для оцінки кредитоспроможності, управління ризиками й ідентифікації клієнтів.
Законопроєкт передбачає встановлення правових, фінансових та організаційних засад ведення кредитних історій, зокрема збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання грошових зобов’язань. Він також визначає принципи роботи інституцій, що займаються цією діяльністю, та встановлює правові основи державного нагляду в цій сфері.
Нагадаємо
Голова антикорупційного комітету ВР не підтримує законопроєкт №10242 через загрози для журналістів та викривачів.