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Рада приняла законопроект о введении “правила Болар” в украинское законодательство

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

Верховная Рада приняла закон, который внедряет "правило Болар", что позволит производить лекарства-генерики до окончания действия патента оригинальных препаратов. Это усилит конкуренцию и снизит цены.

Рада приняла законопроект о введении “правила Болар” в украинское законодательство

Верховная Рада Украины сегодня, 15 мая, приняла в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации положения Болар". Его поддержали 265 народных избранников, пишет УНН со ссылкой на заседание Верховной Рады и текст законопроекта №13087, который был обнародован на официальном сайте украинского парламента.

Детали

Целью законопроекта является преодоление монополии на рынке лекарств, которая предоставляется владельцам патента на оригинальные лекарственные средства.

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий пояснил, что "правило Болар", которое действует в странах ЕС, дает производителям право начинать регистрацию и производство лекарств-генериков (аналогов оригинальных лекарств) до окончания действия патента оригинального препарата.

В законопроекте предусматривается, что регистрировать лекарства можно на следующий день после окончания действия патента на оригинальный препарат. В то же время продавать, рекламировать или коммерциализировать лекарственные средства до момента завершения действия патентного запрещено.

Принятие законопроекта № 13087 усилит конкуренцию между производителями лекарств-генериков и снизит цены на лекарства для пациентов. Также приоритет государства – поддержка отечественного производителя. Готовим законопроект ко второму чтению

- сказал Радуцкий.

Напомним

С 1 марта в Украине вступило в силу новое регулирование фармацевтического рынка. В частности, Кабинет министров Украины 14 февраля принял постановление №168 о стабилизации цен на лекарственные средства", которая предусматривает среди прочего введение ограничения наценок на снабженческо-сбытовые и розничные надбавки для всех лекарственных средств, а не только для отдельных категорий.

Однако, этот документ не проходил согласование с Государственной регуляторной службой, как это предусмотрено законодательством. Также, как оказалось, проект постановления №168 не поступал на правовую экспертизу в Министерство юстиции, как это предусмотрено Регламентом Кабинета министров Украины.  

Павел Зинченко

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