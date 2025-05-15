Рада ухвалила законопроєкт про запровадження “правила Болар” в українське законодавство
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила закон, який впроваджує "правило Болар", що дозволить виробляти ліки-генерики до закінчення дії патенту оригінальних препаратів. Це посилить конкуренцію та знизить ціни.
Верховна Рада України сьогодні, 15 травня, ухвалила в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації положення Болар". Його підтримали 265 народних обранців, пише УНН з посиланням на засідання Верховної Ради та текст законопроєкту №13087, який було оприлюднено на офіційному сайті українського парламенту.
Деталі
Метою законопроєкту є подолання монополії на ринку ліків, яка надається власникам патенту на оригінальні лікарські засоби.
Голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький пояснив, що "правило Болар", яке діє в країнах ЄС, дає виробникам право розпочинати реєстрацію та виробництво ліків-генериків (аналогів оригінальних ліків) до закінчення дії патенту оригінального препарату.
У законопроєкті передбачається, що реєструвати ліки можна на наступний день після закінчення дії патенту на оригінальний препарат. Водночас продавати, рекламувати чи комерціалізувати лікарські засоби до моменту завершення дії патентну заборонено.
Ухвалення законопроєкту № 13087 посилить конкуренцію між виробниками ліків-генериків та знизить ціни на ліки для пацієнтів. Також пріоритет держави – підтримка вітчизняного виробника. Готуємо законопроєкт до другого читання
Нагадаємо
З 1 березня в Україні набрало чинності нове регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, Кабінет міністрів України 14 лютого ухвалив постанову №168 щодо стабілізації цін на лікарські засоби", яка передбачає серед іншого запровадження обмеження націнок на постачальницько-збутові та роздрібні надбавки для всіх лікарських засобів, а не лише для окремих категорій.
Однак, цей документ не проходив погодження з Державною регуляторною службою, як це передбачено законодавством. Також, як виявилося, проєкт постанови №168 не надходив на правову експертизу у Міністерство юстиції, як це передбачено Регламентом Кабінету міністрів України.