Рада ухвалила законопроєкт про запровадження “правила Болар” в українське законодавство

Верховна Рада України сьогодні, 15 травня, ухвалила в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації положення Болар". Його підтримали 265 народних обранців, пише УНН з посиланням на засідання Верховної Ради та текст законопроєкту №13087, який було оприлюднено на офіційному сайті українського парламенту.

Метою законопроєкту є подолання монополії на ринку ліків, яка надається власникам патенту на оригінальні лікарські засоби.

Голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький пояснив, що "правило Болар", яке діє в країнах ЄС, дає виробникам право розпочинати реєстрацію та виробництво ліків-генериків (аналогів оригінальних ліків) до закінчення дії патенту оригінального препарату.

У законопроєкті передбачається, що реєструвати ліки можна на наступний день після закінчення дії патенту на оригінальний препарат. Водночас продавати, рекламувати чи комерціалізувати лікарські засоби до моменту завершення дії патентну заборонено.

Ухвалення законопроєкту № 13087 посилить конкуренцію між виробниками ліків-генериків та знизить ціни на ліки для пацієнтів. Також пріоритет держави – підтримка вітчизняного виробника. Готуємо законопроєкт до другого читання