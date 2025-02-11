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Рада поддержала законопроект об обязательной эвакуации во время военного положения

Рада поддержала законопроект об обязательной эвакуации во время военного положения

Киев  •  УНН

 • 4089 просмотра

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Верховная Рада поддержала законопроект об обязательной эвакуации населения в условиях военного положения 275 голосами. Документ предусматривает принудительную эвакуацию детей и регулирует полномочия органов власти по эвакуации.

Верховная Рада поддержала законопроект об обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Передает УНН с ссылкой на ТГ-канал нардепа Ярослава Железняка.

Детали

#12353 - по урегулированию вопроса проведения обязательной эвакуации // за основу

- говорится в сообщении.

В общем 275 депутатов поддержали законопроект.

Дополнение  

5 февраля, представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что  Комитет по вопросам экологии и природопользования порекомендовал Верховной Раде принять за основу правительственный законопроект, который касается организации обязательной эвакуации.

Этот законопроект, в частности, предлагает:

1) уточнение полномочий органов государственной власти при проведении мероприятий по эвакуации, в частности обязательной; 

2) устранение пробела относительно запрета или ограничения въезда (входа), пребывания населения в населенных пунктах, из которых проводится обязательная эвакуация;

3) урегулирование обязательной эвакуация в принудительный способ детей, которые попадают в районы военных (боевых) действий, зон вооруженных конфликтов и населенных пунктов, приближенных к районам боевых действий;

4) внесение изменений в Семейный кодекс Украины и Закон Украины «Об охране детства» в части: обязанностей родителей (или лиц, их заменяющих) заботиться о безопасных условиях жизни ребенка, на период действия правого режима военного положения.   

На Сумщине эвакуировали всех детей 90 населенных пунктов приграничья - ОВА11.02.25, 15:21 • 5786 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
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