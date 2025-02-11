Рада поддержала законопроект об обязательной эвакуации во время военного положения
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроект об обязательной эвакуации населения в условиях военного положения 275 голосами. Документ предусматривает принудительную эвакуацию детей и регулирует полномочия органов власти по эвакуации.
Верховная Рада поддержала законопроект об обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
Передает УНН с ссылкой на ТГ-канал нардепа Ярослава Железняка.
Детали
#12353 - по урегулированию вопроса проведения обязательной эвакуации // за основу
В общем 275 депутатов поддержали законопроект.
Дополнение
5 февраля, представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Комитет по вопросам экологии и природопользования порекомендовал Верховной Раде принять за основу правительственный законопроект, который касается организации обязательной эвакуации.
Этот законопроект, в частности, предлагает:
1) уточнение полномочий органов государственной власти при проведении мероприятий по эвакуации, в частности обязательной;
2) устранение пробела относительно запрета или ограничения въезда (входа), пребывания населения в населенных пунктах, из которых проводится обязательная эвакуация;
3) урегулирование обязательной эвакуация в принудительный способ детей, которые попадают в районы военных (боевых) действий, зон вооруженных конфликтов и населенных пунктов, приближенных к районам боевых действий;
4) внесение изменений в Семейный кодекс Украины и Закон Украины «Об охране детства» в части: обязанностей родителей (или лиц, их заменяющих) заботиться о безопасных условиях жизни ребенка, на период действия правого режима военного положения.
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