Рада підтримала законопроєкт про обов’язкову евакуацію під час воєнного стану
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала законопроєкт про обов'язкову евакуацію населення в умовах воєнного стану 275 голосами. Документ передбачає примусову евакуацію дітей та регулює повноваження органів влади щодо евакуації.
Верховна Рада підтримала законопроєкт про обов'язкову евакуацію населення в умовах воєнного стану.
Передає УНН із посиланням на ТГ-канал нардепа Ярослава Железняка.
Деталі
#12353 - щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації // за основу
Загалом 275 депутатів підтримали законопроєкт.
Доповнення
5 лютого, представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що Комітет з питань екології та природокористування порекомендував Верховній Раді прийняти за основу урядовий законопроєкт, який стосується організації обов’язкової евакуації.
Цей законопроєкт, зокрема пропонує:
1) уточнення повноважень органів державної влади при проведенні заходів з евакуації, зокрема обов’язкової;
2) усунення прогалини щодо заборони або обмеження в’їзду (входу), перебування населення у населених пунктах, з яких проводиться обов’язкова евакуація;
3) врегулювання обов’язкової евакуація у примусовий спосіб дітей, які потрапляють до районів воєнних (бойових) дій, зон збройних конфліктів та населених пунктів, наближених до районів бойових дій;
4) внесення змін до Сімейного кодексу України і Закону України "Про охорону дитинства" у частині: обов’язків батьків (або осіб, які їх замінюють) піклуватися про безпечні умови життя дитини, на період дії правого режиму воєнного стану.
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