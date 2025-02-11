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Рада підтримала законопроєкт про обов’язкову евакуацію під час воєнного стану

Рада підтримала законопроєкт про обов’язкову евакуацію під час воєнного стану

Київ • УНН

 • 22623 перегляди

Верховна Рада підтримала законопроєкт про обов'язкову евакуацію населення в умовах воєнного стану 275 голосами. Документ передбачає примусову евакуацію дітей та регулює повноваження органів влади щодо евакуації.

Верховна Рада підтримала законопроєкт про обов'язкову евакуацію населення в умовах воєнного стану.

Передає УНН із посиланням на ТГ-канал нардепа Ярослава Железняка.

Деталі

#12353 - щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації // за основу

- йдеться у повідомленні.

Загалом 275 депутатів підтримали законопроєкт.

Доповнення  

5 лютого, представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що  Комітет з питань екології та природокористування порекомендував Верховній Раді прийняти за основу урядовий законопроєкт, який стосується організації обов’язкової евакуації.

Цей законопроєкт, зокрема пропонує:

1) уточнення повноважень органів державної влади при проведенні заходів з евакуації, зокрема обов’язкової; 

2) усунення прогалини щодо заборони або обмеження в’їзду (входу), перебування населення у населених пунктах, з яких проводиться обов’язкова евакуація;

3) врегулювання обов’язкової евакуація у примусовий спосіб дітей, які потрапляють до районів воєнних (бойових) дій, зон збройних конфліктів та населених пунктів, наближених до районів бойових дій;

4) внесення змін до Сімейного кодексу України і Закону України "Про охорону дитинства" у частині: обов’язків батьків (або осіб, які їх замінюють) піклуватися про безпечні умови життя дитини, на період дії правого режиму воєнного стану.   

На Сумщині евакуювали усіх дітей 90 населених пунктів прикордоння - ОВА11.02.25, 15:21 • 27909 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Політика
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