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Рада поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в выплатах членам семей павших Героев Украины

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в ежемесячных выплатах семьям павших Героев. Компенсации будут распределяться между членами семьи равномерно.

Рада поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в выплатах членам семей павших Героев Украины

Верховная Рада 15 мая приняла в первом чтении законопроект о внесении изменения в Закон "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан", предусматривающие новые правила выплат семьям павших или умерших Героев Украины.

"За" проголосовали 262 нардепа, пишет УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Детали

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Галина Третьякова и Мария Мезенцева. Данный законопроект предложен, чтобы исправить неточности в Законе "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан" в части выплат ежемесячных денежных компенсаций члену семьи павшего (умершего) гражданина из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Неопределенность положения о размере ежемесячной денежной выплаты в случае наличия двух и более членов семьи побуждает граждан обращаться в суд.

Для урегулирования этого вопроса инициаторы законопроекта предлагают внести соответствующие изменения в 4-ю статью Закона, согласно которым члены семей павших или умерших Героев Украины получают ежемесячную денежную компенсацию, которая будет распределяться между ними равномерно.

Дополнение

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию для военнослужащих за неиспользованные дни отпуска во время мобилизации.

Рада в первом чтении поддержала законопроект о компенсации военнослужащим за неиспользованный отпуск"

- сообщает нардеп.
Павел Зинченко

Павел Зинченко

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