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Рада підтримала в першому читанні законопроєкт щодо змін у виплатах членам сімей полеглих Героїв України

Київ • УНН

 • 1130 перегляди

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про зміни в щомісячних виплатах сім'ям полеглих Героїв. Компенсації розподілятимуться між членами сім'ї рівномірно.

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт щодо змін у виплатах членам сімей полеглих Героїв України

Верховна Рада 15 травня прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення зміни до Закону "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", які передбачають нові правила виплат родинам полеглих або померлих Героїв України.

"За" проголосували 262 нардепи, пише УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.

Деталі

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Галина Третьякова та Марія Мезенцева. Даний законопроєкт запропоновано, щоб виправити неточності у Законі "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян" в частині виплат щомісячних грошових компенсацій члену сім'ї полеглого (померлого) громадянина з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Невизначеність положення щодо розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї спонукає громадян звертатися до суду.

Для врегулювання цього питання ініціатори законопроєкту пропонують внести відповідні зміни до 4-ої статті Закону, згідно з якими члени сімей полеглих або померлих Героїв України отримують щомісячну грошову компенсацію, яка буде розподілятися між ними рівномірно.

Доповнення

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає компенсацію для військовослужбовців за невикористані дні відпустки під час мобілізації.

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку"

- повідомляє нардеп.
Павло Зінченко

Павло Зінченко

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