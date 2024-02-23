Рада обратилась к иностранным государствам с призывом ввести конфискацию активов рф
Киев • УНН
Украинский парламент принял постановление, которое призывает иностранные государства усилить санкции против России и конфисковать российские активы для финансирования обороны и восстановления Украины.
Верховная Рада приняла постановление №11019 об обращении к иностранным государствам с призывом усилить санкции и ввести конфискацию активов рф, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Рада обратилась к иностранным государствам, правительствам, парламентам с призывом усилить санкции и ввести конфискацию активов рф (№11019)
За соответствующее решение проголосовали 309 парламентариев.
Постановление было подготовлено ко второй годовщине полномасштабного вторжения.
В частности, парламент также просит:
- максимально объединиться для противодействия и ликвидации угрозы, которую представляет для свободного мира уродливое и человеконенавистническое преступное образование, которым теперь является российская федерация;
- принять активное участие в реализации украинской Формулы мира;
- усилить политико-дипломатическое давление на российское руководство для безотлагательного вывода российских оккупационных войск, других вооруженных формирований и преступных организаций, подконтрольных российской федерации, со всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;
- усилить санкционное давление и обеспечить безусловное соблюдение санкций против российской федерации;
- ускорить разработку и внедрение правовых механизмов конфискации и использования замороженных российских активов и т.п.
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Рада обратилась к иностранным государствам с призывом ввести конфискацию активов рф
Украинский парламент принял постановление, которое призывает иностранные государства усилить санкции против России и конфисковать российские активы для финансирования обороны и восстановления Украины.
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