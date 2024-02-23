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Рада обратилась к иностранным государствам с призывом ввести конфискацию активов рф

Рада обратилась к иностранным государствам с призывом ввести конфискацию активов рф

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 11:05  •  14433 просмотра

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Украинский парламент принял постановление, которое призывает иностранные государства усилить санкции против России и конфисковать российские активы для финансирования обороны и восстановления Украины.

Верховная Рада приняла постановление №11019 об обращении  к иностранным государствам  с призывом усилить санкции и ввести конфискацию активов рф, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН

Рада обратилась к иностранным государствам, правительствам, парламентам с призывом усилить санкции и ввести конфискацию активов рф (№11019)

- написал Гончаренко.

За соответствующее решение проголосовали 309 парламентариев. 

Постановление было подготовлено ко второй годовщине полномасштабного вторжения. 

В частности, парламент также просит: 

  • максимально объединиться для противодействия и ликвидации угрозы, которую представляет для свободного мира уродливое и человеконенавистническое преступное образование, которым теперь является российская федерация;
  • принять активное участие в реализации украинской Формулы мира;
  • усилить политико-дипломатическое давление на российское руководство для безотлагательного вывода российских оккупационных войск, других вооруженных формирований и преступных организаций, подконтрольных российской федерации, со всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;
  • усилить санкционное давление и обеспечить безусловное соблюдение санкций против российской федерации;
  • ускорить разработку и внедрение правовых механизмов конфискации и использования замороженных российских активов и т.п. 

ЕС принял 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину: что предусматривается23 февраля 2024, 09:59 • 21140 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Рада обратилась к иностранным государствам с призывом ввести конфискацию активов рф

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