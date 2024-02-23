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Рада звернулась до іноземних держав із закликом запровадити конфіскацію активів рф

Київ • УНН

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Український парламент ухвалив постанову, яка закликає іноземні держави посилити санкції проти росії та конфіскувати російські активи для фінансування оборони та відновлення України.

Рада звернулась до іноземних держав із закликом запровадити конфіскацію активів рф

Верховна Рада ухвалила постанову №11019 про звернення  до іноземних держав  із закликом посилити санкції та запровадили конфіскацію активів рф, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН

Рада звернулась до іноземних держав, урядів, парламентів із закликом посилити санкції та впровадити конфіскацію активів рф (№11019)

- написав Гончаренко.

За відповідне рішення проголосували 309 парламентарів. 

Постанова була підготовлена до другої річниці повномасштабного вторгнення. 

Зокрема, парламент також просить: 

  • максимально об'єднатись для протидії та ліквідації загрози, що становить для вільного світу потворне та людиноненависницьке злочинне утворення, яким тепер є російська федерація;
  • взяти активну участь у реалізації української Формули миру;
  • посилити політико-дипломатичний тиск на російське керівництво для невідкладного виведення російських окупаційних військ, інших збройних формувань та злочинних організацій, підконтрольних російській федерації, з усієї території України в межах її міжнародно визнаного державного кордону;
  • посилити санкційний тиск та забезпечити безумовне дотримання санкцій проти російської федерації;
  • прискорити розроблення і впровадження правових механізмів конфіскації та використання заморожених російських активів тощо. 

ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії до річниці вторгнення рф в Україну: що передбачається23.02.24, 11:59 • 34314 переглядiв

Тетяна Краєвська

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