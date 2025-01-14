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Рада не разрешила журналистам нарушать комендантский час, но сделала открытыми заседания комитетов

Киев  •  УНН

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Верховная Рада не поддержала норму о свободном передвижении журналистов во время комендантского часа. Зато парламент принял закон об открытости заседаний комитетов ВР для медиа и общественности.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который освободил бы журналистов от ответственности за передвижение по улице в период комендантского часа, если они выполняют задачи своей профессиональной деятельности, но данная норма была отклонена, однако проект закона предусматривает сделать открытыми заседания комитетов ВР для работников медиа и общественности. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №11321 и нардепа Ярослава Железняка.

Детали

"Рада поддержала №11321 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления некоторых гарантий деятельности медиа, журналистов и граждан на доступ к информации. За - 286", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, журналист имеет право беспрепятственно посещать помещения субъектов властных полномочий, открытые мероприятия, которые ими проводятся, присутствовать на мероприятиях, проводимых в режиме видеоконференции, и быть лично принятым в разумные сроки их должностными и служебными лицами.

Также комитеты Верховной Рады должны информировать общественность о своей деятельности, в частности, путем обнародования плана работы, расписания заседаний комитетов, повесток дня заседаний комитетов, проектов актов и принятых комитетами актов, протоколов, стенограмм заседаний комитетов и слушаний в комитетах, видеозаписи открытых заседаний комитетов на своих веб-страницах.

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Повестки дня заседаний комитетов и проекты актов, запланированные для рассмотрения на таком заседании, обнародуются не позднее чем за 24 часа до начала заседания комитета, акты комитетов, принятые по результатам подготовки законопроектов к рассмотрению в первом чтении, обнародуются не позднее пяти рабочих дней с даты завершения заседания комитета.

Комитеты должны обеспечивать прямую трансляцию открытых заседаний на своих веб-страницах. Видеозаписи трансляций должны обнародоваться не позднее чем в течение 24 часов со времени завершения заседания комитета и остаются бессрочно в свободном доступе.

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"Заседания и другие мероприятия комитетов, которые проводятся открыто, имеют право посещать журналисты, работники медиа, представители общественных организаций. Для журналистов, работников медиа, аккредитованных при Верховной Раде, дополнительная аккредитация для посещения заседаний комитетов не проводится", - говорится в законопроекте.

Также предполагается, что сессии местных советов должны проводиться с обеспечением права каждого присутствовать на них. Порядок доступа к заседаниям определяется советом в соответствии с законом. Протоколы сессии совета являются открытыми, хранятся в течение неограниченного срока, публикуются на официальном веб-сайте совета.

Присутствующие на сессиях совета лица имеют право осуществлять звукозапись, кино-, фото- и видеосъемку способом, который не мешает проведению заседаний", - отмечается в законопроекте.

Однако, стоит отметить, что в редакции к первому чтению законопроект кардинально переписали, и он вообще не касался норм, которые были приняты в первом чтении.

К первому чтению по законопроекту планировалось освободить журналистов от ответственности за передвижение по улице в период комендантского часа, если они выполняют задачи своей профессиональной деятельности.

В частности, на территориях, где введено военное положение, журналисты и работники медиа, аккредитованные при ВСУ, или других составляющих сил обороны, имеют право свободного передвижения в период комендантского часа в ходе осуществления своей профессиональной деятельности. Необходимое условие - документальное подтверждение.

Однако в редакции к первому чтению эта норма была отклонена комитетом, ведь, по мнению нардепов, "формулировка законопроекта может привести к возникновению коррупционной составляющей, когда будет создан практически легальный способ нарушать ограничения комендантского часа лицами с журналистской аккредитацией по всей территории Украины, а не только в зонах ведения боевых действий".

Но остались нормы, по которым журналисты не будут нести ответственности за распространение информации, содержащей тайну, которая специально охраняется законом, если эти сведения не были получены незаконным путем и за распространение информации с ограниченным доступом, если суд установил, что эта информация является общественно необходимой.

А также медиа не будет нести ответственности за комментарии читателей, при условии что медиа ограничило доступ к такой информации в течение 3 дней не только с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета, но и с момента получения постановления об открытии соответствующего производства судом.

Напомним

Первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко заявлял, что ведется работа над тем, чтобы законопроект об открытости заседаний парламентских комитетов попал в повестку дня Верховной Рады.

Павел Башинский

Павел Башинский

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