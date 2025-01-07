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ЦПД опроверг фейковое видео, где американские журналисты якобы насмехаются над потерями украинских военных

ЦПД опроверг фейковое видео, где американские журналисты якобы насмехаются над потерями украинских военных

Киев  •  УНН

 • 5288 просмотра

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Центр противодействия дезинформации разоблачил фейковое видео, где якобы американские журналисты смеются над потерями ВСУ. Видео создано из двух разных записей MSNBC и Good Morning Cincinnati, которые не содержали подобных высказываний.

В сети распространили фейковое видео, в котором американские журналисты якобы насмехаются над потерями украинских военных в войне против России. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

На самом деле это видео является смонтированным. Оно создано путем объединения двух разных записей,

- говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что первая запись является репортажем телеканала MSNBC об украинских беженцах, который вышел еще в апреле 2023 года. 

А вот вторая запись - это телешоу Good Morning Cincinnati за июнь 2024 года, которое транслировал местный телеканал Local 12. Что интересно, в нем даже не было никаких упоминаний ни об Украине, ни об украинских военных,

- отмечают в ЦПД.

Поэтому подобных высказываний и насмешек в оригинальных видеоматериалах нет.

Напомним

В декабре 2024 года рф потеряла рекордные 48 670 военных, со среднесуточными потерями 1570 человек. 19 декабря зафиксирован новый рекорд - 2200 потерь за сутки.

Алина Волянская

Алина Волянская

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