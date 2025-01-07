ЦПД опроверг фейковое видео, где американские журналисты якобы насмехаются над потерями украинских военных

В сети распространили фейковое видео, в котором американские журналисты якобы насмехаются над потерями украинских военных в войне против России. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.



На самом деле это видео является смонтированным. Оно создано путем объединения двух разных записей,

В частности, сообщается, что первая запись является репортажем телеканала MSNBC об украинских беженцах, который вышел еще в апреле 2023 года.

А вот вторая запись - это телешоу Good Morning Cincinnati за июнь 2024 года, которое транслировал местный телеканал Local 12. Что интересно, в нем даже не было никаких упоминаний ни об Украине, ни об украинских военных,