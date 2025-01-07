ЦПД спростував фейкове відео, де американські журналісти нібито насміхаються над втратами українських військових

У мережі поширили фейкове відео, в якому американські журналісти нібито насміхаються над втратами українських військових у війні проти росії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.



Насправді це відео є змонтованим. Воно створене шляхом об’єднання двох різних записів,

Зокрема, повідомляється, що перший запис є репортажем телеканалу MSNBC про українських біженців, який вийшов ще у квітні 2023 року.

А от другий запис - це телешоу Good Morning Cincinnati за червень 2024 року, яке транслював місцевий телеканал Local 12. Що цікаво, в ньому навіть не було жодних згадок ні про Україну, ні про українських військових,