Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который освобождает журналистов от ответственности за передвижение по улице в период комендантского часа, если они выполняют задачи своей профессиональной деятельности. Также документ предлагает отменить для онлайн-медиа ответственность за распространение некоторой информации.

Об этом пишет УНН с ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11321.

Детали

№11321 - о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления некоторых гарантий деятельности медиа, журналистов и граждан на доступ к информации. За основу (247) - сообщил Железняк.

Согласно документу, на территориях, где введено военное положение, журналисты и работники медиа, аккредитованные при ВСУ, или других составляющих сил обороны, имеют право свободного передвижения в период комендантского часа в ходе осуществления своей профессиональной деятельности. Необходимое условие - документальное подтверждение.

Также законопроект предусматривает изменения в закон "О медиа", в частности журналисты, выполняющие работу по гражданско-правовому договору для медиа не несут ответственности за распространение информации, если она является дословным или в переводе без искажения сути воспроизведением публичных выступлений или сообщений юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, народных депутатов Украины, кандидатов на выборные должности.

Также они не будут нести ответственности за распространение информации, содержащей тайну, которая специально охраняется законом, если эти сведения не были получены незаконным путем и за распространение информации с ограниченным доступом, если суд установил, что эта информация является общественно необходимой.

Кроме того, медиа не будет нести ответственности за комментарии читателей, при условии что медиа ограничило доступ к такой информации в течение 3 дней не только с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета, но и с момента получения постановления об открытии соответствующего производства судом.

Напомним,

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который обязывает работодателей обязательно застраховать журналистов и других работников на период их командировки в районы ведения боевых действий или на временно оккупированные территории Украины.