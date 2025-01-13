Ми працюємо, щоб законопроєкт про відкритість комітетів ВР потрапив до порядку денного - Корнієнко

Ведеться робота над тим, щоб законопроєкт про відкритість засідань парламентських комітетів потрапив до порядку денного Верховної Ради.

Законопроєкт передбачає збереження запису засідань. Про це повідомив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко під час презентація результатів дослідження: "Рада-9. Підсумки", передає УНН.

Зараз ми з колегами з комітету свободи слову працюємо над тим, щоб законопроєкт щодо відкритості комітетів потрапив до порядку денного. Він дозволить формалізувати те, що й так половина комітетів робить - це запис та збереження запису (засідань комітетів - ред.) Можна буде відслідкувати, як той чи інший комітет приймав рішення

Він зауважив, що на жаль частина комітетів не завжди дослухається до вимог громадськості щодо відкритості.

Хоча, як на мене, ZОOM дає можливість це реалізувати на 100%