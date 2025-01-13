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Ми працюємо, щоб законопроєкт про відкритість комітетів ВР потрапив до порядку денного - Корнієнко

Київ • УНН

 • 25161 перегляди

Перший заступник голови ВР працює над включенням до порядку денного законопроєкту про відкритість засідань парламентських комітетів. Проєкт передбачає обов'язковий запис та збереження засідань комітетів.

Ведеться робота над тим, щоб законопроєкт про відкритість засідань парламентських комітетів потрапив до порядку денного Верховної Ради.

Законопроєкт передбачає збереження запису засідань. Про це повідомив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко під час презентація результатів дослідження: "Рада-9. Підсумки", передає УНН.

Зараз ми з колегами з комітету свободи слову працюємо над тим, щоб законопроєкт щодо відкритості комітетів потрапив до порядку денного. Він дозволить формалізувати те, що й так половина комітетів робить - це запис та збереження запису (засідань комітетів - ред.) Можна буде відслідкувати, як той чи інший комітет приймав рішення

- сказав Корнієнко.

Він зауважив, що на жаль частина комітетів не завжди дослухається до вимог громадськості щодо відкритості.

Хоча, як на мене, ZОOM дає можливість це реалізувати на 100%

- додав Корнієнко.

Доповнення

У 2024 році в спільній заяві, підписантом якої є, зокрема, Інститут масової інформації, закликалося Верховну Раду зробити засідання парламентських комітетів відкритими для журналістів і громадськості та ухвалити законопроєкт № 11321 до кінця року.

В травні 2024 року журналісти знову отримали допуск до Верховної Ради.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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