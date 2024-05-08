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Журналісти знову отримали допуск до Верховної Ради: Стефанчук підписав розпорядження

Журналісти знову отримали допуск до Верховної Ради: Стефанчук підписав розпорядження

Київ • УНН

 • 17663 перегляди

Спікер українського парламенту підписав розпорядження, який дозволяє журналістам висвітлювати діяльність парламенту безпосередньо в його приміщенні під час воєнного стану.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження, що дозволяє журналістам висвітлювати діяльність парламенту безпосередньо в його приміщенні під час воєнного стану, пише УНН з посиланням на повідомлення парламенту у середу.

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук підписав Розпорядження про допуск журналістів до Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану. Відтак журналісти мають можливість висвітлювати діяльність парламенту безпосередньо у його приміщенні

- повідомили у Верховній Раді у Telegram.

Відповідним розпорядженням, що підписав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, затверджено положення "Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні".

Напередодні спікер Парламенту Руслан Стефанчук та керівник Апарату Парламенту Вячеслав Штучний провели зустріч із журналістами та поінформували про особливості роботи у прес-центрі, зокрема, щодо дій під час оголошення повітряної тривоги.

Журналістам також пояснили особливості допуску до будівлі парламенту, з огляду на питання безпеки, та вимоги, яких необхідно дотримуватись.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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