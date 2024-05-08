Журналісти знову отримали допуск до Верховної Ради: Стефанчук підписав розпорядження
Київ • УНН
Спікер українського парламенту підписав розпорядження, який дозволяє журналістам висвітлювати діяльність парламенту безпосередньо в його приміщенні під час воєнного стану.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження, що дозволяє журналістам висвітлювати діяльність парламенту безпосередньо в його приміщенні під час воєнного стану, пише УНН з посиланням на повідомлення парламенту у середу.
Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук підписав Розпорядження про допуск журналістів до Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану. Відтак журналісти мають можливість висвітлювати діяльність парламенту безпосередньо у його приміщенні
Відповідним розпорядженням, що підписав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, затверджено положення "Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні".
Напередодні спікер Парламенту Руслан Стефанчук та керівник Апарату Парламенту Вячеслав Штучний провели зустріч із журналістами та поінформували про особливості роботи у прес-центрі, зокрема, щодо дій під час оголошення повітряної тривоги.
Журналістам також пояснили особливості допуску до будівлі парламенту, з огляду на питання безпеки, та вимоги, яких необхідно дотримуватись.