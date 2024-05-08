Журналисты снова получили доступ в Верховную Раду: Стефанчук подписал распоряжение

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение, позволяющее журналистам освещать деятельность парламента непосредственно в его помещении во время военного положения, пишет УНН со ссылкой на сообщение парламента в среду.

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение о допуске журналистов в Верховную Раду Украины в условиях действия военного положения. Поэтому журналисты имеют возможность освещать деятельность парламента непосредственно в его помещении - сообщили в Верховной Раде в Telegram.

Соответствующим распоряжением, которое подписал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, утверждено положение "Об аккредитации медиа при Верховной Раде Украины девятого созыва на период действия военного положения в Украине".

Накануне спикер Парламента Руслан Стефанчук и руководитель Аппарата парламента Вячеслав Штучный провели встречу с журналистами и проинформировали об особенностях работы в пресс-центре, в частности, о действиях во время объявления воздушной тревоги.

Журналистам также объяснили особенности допуска в здание парламента, учитывая вопросы безопасности, и требования, которые необходимо соблюдать.

Журналистам вернут доступ в парламент - руководитель аппарата ВР