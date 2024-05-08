Журналисты снова получили доступ в Верховную Раду: Стефанчук подписал распоряжение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
ukrainaУкраина
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  5965 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  152452 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  142939 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  146526 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  222987 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109475 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120503 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120647 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120894 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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2 мая 2024, 14:27  •  229118 просмотра

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30 апреля 2024, 14:32  •  489900 просмотра

Журналисты снова получили доступ в Верховную Раду: Стефанчук подписал распоряжение

Спикер украинского парламента подписал распоряжение, которое позволяет журналистам освещать деятельность парламента непосредственно в его помещении во время военного положения.

Общество •   •  2223 просмотра
Журналисты снова получили доступ в Верховную Раду: Стефанчук подписал распоряжение

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: сотруднику УГО грозит пожизненное

Сотруднику УГО грозит пожизненное заключение за убийство подростка, который в состоянии алкогольного опьянения толкнул его в окно на станции фуникулера в Киеве.

Киев •   •  2556 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: сотруднику УГО грозит пожизненное

"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"

На День памяти и победы над нацизмом 8 мая 2024 года Укрпочта выпустила почтовую марку "русский военный флот - до дна!", или "корабль на 3". Марку посвятили уничтоженным кораблям Черноморского флота рф.

Общество •   •  2844 просмотра
"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"

Во время массированной атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть - Евлаш

Во время массированной атаки россия применила против Украины широкий спектр оружия, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты, такие как "Кинжал", "Искандер-М", "Калибр", Х-101, Х-555, беспилотники "Шахид" и другие.

Война •   •  4379 просмотра
Во время массированной атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть - Евлаш

США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ

США приостанавливают поставки оружия в Израиль из-за опасений относительно возможного вторжения в Рафах в Газе.

Новости Мира •   •  3772 просмотра
США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ

В Польше задержали российского дезертира: хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине

41-летний российский солдат дезертировал с фронта в Украине и был задержан в Польше после того, как незаконно пересек белорусскую границу, пытаясь попасть в Европу.

Война •   •  4549 просмотра
В Польше задержали российского дезертира: хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине

Германия направила два военных корабля на фоне напряженности между Китаем и Тайванем

Германия отправляет два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион на фоне роста напряженности между Китаем и Тайванем за свободу судоходства и торговых путей.

Новости Мира •   •  3520 просмотра
Германия направила два военных корабля на фоне напряженности между Китаем и Тайванем

Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

По словам Гиты Гопинат из МВФ, доллар США остается доминирующей валютой, на которую приходится более 80% торговых операций и почти 60% валютных резервов, несмотря на рост геополитических рисков и постепенную диверсификацию в другие валюты.

Экономика •   •  3364 просмотра
Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших

За прошедшие сутки россияне атаковали 6 населенных пунктов в Донецкой области, повредив 10 гражданских объектов, в том числе 9 жилых домов и хозяйственную постройку, но жертв не было зафиксировано.

Война •   •  6038 просмотра
россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших

По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго

Из-за массированной атаки российских ракет и беспилотников на энергетические объекты в нескольких регионах возможны отключения электроэнергии по всей стране с 18:00 до 23:00.

Общество •   •  7816 просмотра
По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго