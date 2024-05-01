Журналистам вернут доступ в парламент - руководитель аппарата ВР

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  43239 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  61107 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  96632 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  123535 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  119626 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128070 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154466 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149132 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204925 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  169062 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Новости по теме
Журналистам вернут доступ в парламент - руководитель аппарата ВР

Журналистам вернут доступ в парламент - руководитель аппарата ВР

  •  5134 просмотра
Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба

Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба

  •  4550 просмотра
Акции Tesla упали более чем на 5% на фоне объявления о закрытии двух подразделений автопроизводителя

Акции Tesla упали более чем на 5% на фоне объявления о закрытии двух подразделений автопроизводителя

  •  4092 просмотра
Более 17 тысяч физических и юридических лиц уже в государственном реестре санкций

Более 17 тысяч физических и юридических лиц уже в государственном реестре санкций

  •  6087 просмотра
россияне обстреляли поселок Калиново в Донецкой области: есть погибший и раненые

россияне обстреляли поселок Калиново в Донецкой области: есть погибший и раненые

  •  6228 просмотра
В monobank произошел сбой в работе - Гороховский

В monobank произошел сбой в работе - Гороховский

  •  5845 просмотра
Писатель Станислав Асеев получил контузию на фронте

Писатель Станислав Асеев получил контузию на фронте

  •  8118 просмотра
Атака на рязанский НПЗ: горела установка первичной переработки нефти

Атака на рязанский НПЗ: горела установка первичной переработки нефти

  •  8757 просмотра
В Украине установили рекорд по самой массовой росписи писанок

В Украине установили рекорд по самой массовой росписи писанок

  •  7557 просмотра
Экс-чиновнику ВСУ, которого уличили в незаконном обогащении, выдомили еще одно подозрение

Экс-чиновнику ВСУ, которого уличили в незаконном обогащении, выдомили еще одно подозрение

  •  7289 просмотра

Популярные

Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

  •  78962 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

За сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов, 5 танков и 13 артиллерийских систем

  •  87143 просмотра
"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

"Майдан-3" : в ЦПД предупредили об очередных вбросах российской пропаганды

  •  73271 просмотра
День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

День защиты носорогов, День директоров школ, Праздник весны и труда. Что еще можно отметить 1 мая

  •  107097 просмотра
Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ

Netflix планирует снять сериал по мультфильму "Скуби-Ду" - СМИ

  •  111318 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  140325 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

  •  139079 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  155492 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  179684 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  211604 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  213396 просмотра

Журналистам вернут доступ в парламент - руководитель аппарата ВР

Журналисты получат доступ к освещению парламентских заседаний в Верховной Раде с дополнительной аккредитацией и проверкой безопасности, как это было во время пандемии COVID-19.

политика •   •  5134 просмотра
Журналистам вернут доступ в парламент - руководитель аппарата ВР

Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своей монгольской коллегой развитие двусторонних отношений и сотрудничества в рамках международных организаций, договорившись о проведении политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами и пригласив ее посетить Украину.

политика •   •  4550 просмотра
Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба

Акции Tesla упали более чем на 5% на фоне объявления о закрытии двух подразделений автопроизводителя

Акции Tesla упали на 5,5% на фоне объявления о сотне увольнений, включая закрытие двух подразделений и уход двух высокопоставленных руководителей.

Новости Мира •   •  4092 просмотра
Акции Tesla упали более чем на 5% на фоне объявления о закрытии двух подразделений автопроизводителя

Более 17 тысяч физических и юридических лиц уже в государственном реестре санкций

Государственный реестр санкций содержит данные о 10 085 физических и 7 125 юридических лиц, которые подпадают под ограничительные меры Украины.

Война •   •  6087 просмотра
Более 17 тысяч физических и юридических лиц уже в государственном реестре санкций

россияне обстреляли поселок Калиново в Донецкой области: есть погибший и раненые

В результате российского обстрела села Калиново в Донецкой области один человек погиб, еще двое получили ранения.

Война •   •  6228 просмотра
россияне обстреляли поселок Калиново в Донецкой области: есть погибший и раненые

В monobank произошел сбой в работе - Гороховский

Мобильный банк monobank потерпел сбой в работе в среду, соучредитель компании Олег Гороховский извинился за неудобства и заявил, что они работают над решением проблемы.

Экономика •   •  5845 просмотра
В monobank произошел сбой в работе - Гороховский

Писатель Станислав Асеев получил контузию на фронте

Писатель Станислав Асеев получил ранение во время боев на фронте возле села Очеретино и был госпитализирован.

Общество •   •  8118 просмотра
Писатель Станислав Асеев получил контузию на фронте

Атака на рязанский НПЗ: горела установка первичной переработки нефти

Установка первичной переработки нефти загорелась после атаки беспилотников Главного управления разведки Минобороны Украины на нефтеперерабатывающий завод в рязани, россия.

Война •   •  8757 просмотра
Атака на рязанский НПЗ: горела установка первичной переработки нефти

В Украине установили рекорд по самой массовой росписи писанок

Рекорд по самой массовой росписи 800 писанок мастерами из разных регионов Украины установили на Всеукраинском фестивале писанок в инновационном парке UNIT. CITY.

Культура •   •  7557 просмотра
В Украине установили рекорд по самой массовой росписи писанок

Экс-чиновнику ВСУ, которого уличили в незаконном обогащении, выдомили еще одно подозрение

Экс-начальнику Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ сообщено о подозрении за декларирование недостоверных сведений в ежегодной декларации, в которой он указал о наличии у него более 2 млн грн наличных, несмотря на то, что не имел финансовых возможностей для накопления таких средств.

Криминал и ЧП •   •  7289 просмотра
Экс-чиновнику ВСУ, которого уличили в незаконном обогащении, выдомили еще одно подозрение