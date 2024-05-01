Журналистам вернут доступ в парламент - руководитель аппарата ВР

Представителям СМИ возвращают доступ в Верховную Раду для освещения работы парламента во время пленарных заседаний в таком режиме, который был во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный во время круглого стола на тему: "О доступе журналистов в кулуары Верховной Рады Украины", передает корреспондент УНН.

Мы возвращаемся к той практике, которая была во время ковида, где за один раз может находиться 20-30 представителей СМИ. Мы проведем для представителей медиа дополнительную аккредитацию, уже часть к нам подали свои документы на проверку. Мы будем проверять совместно со специальными службами, чтобы не было лиц, которые причастны к тем или иным событиям связанных с рф. Это будут представители медиа, которые освещают деятельность парламента ... Поэтому мы готовы к проведению дополнительной аккредитации - рассказал Штучный.

По его словам, в ближайшее время журналистам проведут инструктажи, покажут и расскажут, какой будет порядок доступа в правительственный квартал, в здание ВР и порядок действий представителей медиа во время воздушной тревоги.

Штучный также отметил, что бомбоубежища нет в парламенте.

Представительница Управления государственной охраны Валентина Савицкая отметила, что необходимо будет должным образом верифицировать тех представителей СМИ, которых допустят в здание ВР. По ее словам, ранее аккредитацию в Раду имели более 4 тыс. журналистов.

Дополнение

Ранее десятки общественных организаций и представителей медиа призвали Верховную Раду допустить журналистов на заседания и в кулуары парламента.

Справочно

С 24 февраля 2022 года украинцы не могут даже узнать заранее, когда будет следующее пленарное заседание Верховной Рады и какая у депутатов повестка дня. Такая информация появляется на сайте ВР позже.

Также было принято постановление, которое закрепило запрет парламентскому телеканалу вести прямые эфиры с заседаний. Записи обнародуются только впоследствии на YouTube.

В то же время некоторые депутаты не только цитируют заседания Рады в своих Telegram-каналах, а даже ведут прямые эфиры с заседаний ВР в TikTok.