Громадськість закликає парламент дозволити журналістам доступ засідань Верховної Ради

Десятки громадських організацій та представників медіа закликають Верховну Раду допустити журналістів на засідання та в кулуари парламенту. Про це йдеться в спільній заяві громадськості, передає УНН.

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Підписанти заявляють: у 2022 році введення обмежень можна було пояснити інтересами нацбезпеки. Утім, робота парламенту в закритому режимі у 2024 році викликає чимало питань.

Відсутність доступу журналістів до Верховної Ради шкодить демократії. Який сенс говорити про небезпеку від присутності медіа в залі парламенту, коли про хід і результати розгляду законопроєктів суспільство дізнається із прямих трансляцій народних депутатів у соціальних мережах? До того ж парламент – надто велика за кількістю залучених людей структура, щоб його засідання проходили непомітно - наголошують журналісти.

Автори звернення наголошують, що замість продовження недопуску журналістів до будівлі парламенту варто обговорювати заходи безпеки, наприклад, підготовку укриттів.

Також медіаспільнот впевнена, що допуск журналістів до будівлі Верховної Ради України, завчасна публікація списку законопроєктів, які плануються до розгляду, забезпечать українців суспільно важливою інформацією.

Заявники зазначають, що ознакою збереження демократії, попри війну, стане повернення громадськості можливості комунікувати з народними депутатами в зрозумілий і прозорий спосіб.

Медіа мають отримати можливість інформувати суспільство про те, які питання розглядає єдиний законодавчий орган країни, які аргументи лунають під час обговорення. Відкритість парламенту передбачає доступність інформації про його процедури для громадськості, а також створення умов для повноцінної комунікації народних депутатів України з українським суспільством - йдеться у заяві.

Підписанти закликали парламент повернутися до забезпечення принципів відкритості своєї діяльності, а саме:

забезпечити можливість присутності журналістів під час засідань Верховної Ради та спілкування із народними депутатами України в кулуарах парламенту;

завчасно оприлюднювати порядки денні засідань Верховної Ради України;

сприяти і підтримувати залучення організацій громадянського суспільства до засідань комітетів Верховної Ради України.

Верховна Рада України знов повинна стати місцем для дискусій, для вільної комунікації та роботи медіа, для пошуку рішень на складні виклики, які постають перед Українською Державою внаслідок збройної агресії РФ. За умов забезпечення заходів безпеки, така відкритість парламенту підвищить довіру суспільства до його діяльності і сприятиме активній співпраці організацій громадянського суспільства та народних депутатів - йдеться у спільній заяві в спільній заяві громадськості

Довідково

З 24 лютого 2022 року українці не можуть навіть дізнатися заздалегідь, коли буде наступне пленарне засідання Верховної Ради та який у депутатів порядок денний. Така інформація з’являється на сайті ВР пізніше.

Також була схвалена постанова, яка закріпила заборону парламентському телеканалу вести прямі етери із засідань. Записи оприлюднюються лише згодом на YouTube.

Водночас деякі депутати не тільки цитують засідання Ради у своїх Telegram-каналах, а навіть ведуть прямі етери із засідань ВР у TikTok.