Общественность призывает парламент разрешить журналистам доступ заседаний Верховной Рады
Киев • УНН
Общественные организации и представители СМИ призывают Верховную Раду разрешить журналистам посещать парламентские заседания и свободно общаться с депутатами, утверждая, что такая открытость важна для демократии и прозрачности.
Десятки общественных организаций и представителей медиа призывают Верховную Раду допустить журналистов на заседания и в кулуары парламента. Об этом говорится в совместном заявлении общественности, передает УНН.
Детали
Подписанты заявляют: в 2022 году введение ограничений можно было объяснить интересами нацбезопасности. Впрочем, работа парламента в закрытом режиме в 2024 году вызывает немало вопросов.
Отсутствие доступа журналистов в Верховную Раду вредит демократии. Какой смысл говорить об опасности от присутствия медиа в зале парламента, когда о ходе и результатах рассмотрения законопроектов общество узнает из прямых трансляций народных депутатов в социальных сетях? К тому же парламент - слишком большая по количеству вовлеченных людей структура, чтобы его заседания проходили незаметно
Авторы обращения отмечают, что вместо продолжения недопуска журналистов в здание парламента стоит обсуждать меры безопасности, например, подготовку укрытий.
Также медиасообщество уверено, что допуск журналистов в здание Верховной Рады Украины, заблаговременная публикация списка законопроектов, которые планируются к рассмотрению, обеспечат украинцев общественно важной информацией.
Заявители отмечают, что признаком сохранения демократии, несмотря на войну, станет возвращение общественности возможности коммуницировать с народными депутатами в понятный и прозрачный способ.
Медиа должны получить возможность информировать общество о том, какие вопросы рассматривает единственный законодательный орган страны, какие аргументы звучат при обсуждении. Открытость парламента предусматривает доступность информации о его процедурах для общественности, а также создание условий для полноценной коммуникации народных депутатов Украины с украинским обществом
Подписанты призвали парламент вернуться к обеспечению принципов открытости своей деятельности, а именно:
- обеспечить возможность присутствия журналистов во время заседаний Верховной Рады и общения с народными депутатами Украины в кулуарах парламента;
- заблаговременно обнародовать повестки дня заседаний Верховной Рады Украины;
- способствовать и поддерживать привлечение организаций гражданского общества к заседаниям комитетов Верховной Рады Украины.
Верховная Рада Украины вновь должна стать местом для дискуссий, для свободной коммуникации и работы медиа, для поиска решений на сложные вызовы, стоящие перед Украинским Государством в результате вооруженной агрессии РФ. В условиях обеспечения мер безопасности, такая открытость парламента повысит доверие общества к его деятельности и будет способствовать активному сотрудничеству организаций гражданского общества и народных депутатов
Справочно
С 24 февраля 2022 года украинцы не могут даже узнать заранее, когда будет следующее пленарное заседание Верховной Рады и какая у депутатов повестка дня. Такая информация появляется на сайте ВР позже.
Также было принято постановление, которое закрепило запрет парламентскому телеканалу вести прямые эфиры с заседаний. Записи обнародуются только впоследствии на YouTube.
В то же время некоторые депутаты не только цитируют заседания Рады в своих Telegram-каналах, а даже ведут прямые эфиры с заседаний ВР в TikTok.
Общественность призывает парламент разрешить журналистам доступ заседаний Верховной Рады
Общественные организации и представители СМИ призывают Верховную Раду разрешить журналистам посещать парламентские заседания и свободно общаться с депутатами, утверждая, что такая открытость важна для демократии и прозрачности.
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