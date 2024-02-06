Общественность призывает парламент разрешить журналистам доступ заседаний Верховной Рады

Десятки общественных организаций и представителей медиа призывают Верховную Раду допустить журналистов на заседания и в кулуары парламента. Об этом говорится в совместном заявлении общественности, передает УНН.

Детали

Подписанты заявляют: в 2022 году введение ограничений можно было объяснить интересами нацбезопасности. Впрочем, работа парламента в закрытом режиме в 2024 году вызывает немало вопросов.

Отсутствие доступа журналистов в Верховную Раду вредит демократии. Какой смысл говорить об опасности от присутствия медиа в зале парламента, когда о ходе и результатах рассмотрения законопроектов общество узнает из прямых трансляций народных депутатов в социальных сетях? К тому же парламент - слишком большая по количеству вовлеченных людей структура, чтобы его заседания проходили незаметно - отмечают журналисты.

Авторы обращения отмечают, что вместо продолжения недопуска журналистов в здание парламента стоит обсуждать меры безопасности, например, подготовку укрытий.

Также медиасообщество уверено, что допуск журналистов в здание Верховной Рады Украины, заблаговременная публикация списка законопроектов, которые планируются к рассмотрению, обеспечат украинцев общественно важной информацией.

Заявители отмечают, что признаком сохранения демократии, несмотря на войну, станет возвращение общественности возможности коммуницировать с народными депутатами в понятный и прозрачный способ.

Медиа должны получить возможность информировать общество о том, какие вопросы рассматривает единственный законодательный орган страны, какие аргументы звучат при обсуждении. Открытость парламента предусматривает доступность информации о его процедурах для общественности, а также создание условий для полноценной коммуникации народных депутатов Украины с украинским обществом - говорится в заявлении.

Подписанты призвали парламент вернуться к обеспечению принципов открытости своей деятельности, а именно:

обеспечить возможность присутствия журналистов во время заседаний Верховной Рады и общения с народными депутатами Украины в кулуарах парламента;

заблаговременно обнародовать повестки дня заседаний Верховной Рады Украины;

способствовать и поддерживать привлечение организаций гражданского общества к заседаниям комитетов Верховной Рады Украины.

Верховная Рада Украины вновь должна стать местом для дискуссий, для свободной коммуникации и работы медиа, для поиска решений на сложные вызовы, стоящие перед Украинским Государством в результате вооруженной агрессии РФ. В условиях обеспечения мер безопасности, такая открытость парламента повысит доверие общества к его деятельности и будет способствовать активному сотрудничеству организаций гражданского общества и народных депутатов - говорится в совместном заявлении в совместном заявлении общественности

Справочно

С 24 февраля 2022 года украинцы не могут даже узнать заранее, когда будет следующее пленарное заседание Верховной Рады и какая у депутатов повестка дня. Такая информация появляется на сайте ВР позже.

Также было принято постановление, которое закрепило запрет парламентскому телеканалу вести прямые эфиры с заседаний. Записи обнародуются только впоследствии на YouTube.

В то же время некоторые депутаты не только цитируют заседания Рады в своих Telegram-каналах, а даже ведут прямые эфиры с заседаний ВР в TikTok.