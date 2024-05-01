Журналістам повернуть доступ до парламенту – керівник апарату ВР

Представникам ЗМІ повертають доступ до Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань в такому режимі, який був під час пандемії коронавірусу. Про це повідомив керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний під час круглого столу на тему: "Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради України", передає кореспондент УНН.

Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час ковіду, де за один раз може перебувати 20-30 представників ЗМІ. Ми проведемо для представників медіа додаткову акредитацію, вже частина до нас подали свої документи на перевірку. Ми будемо перевіряти спільно зі спеціальними службами, щоб не було осіб, які причетні до тих чи інших подій пов’язаних з рф. Це будуть представники медіа, які висвітлюють діяльність парламенту…Тому ми готові до проведення додаткової акредитації