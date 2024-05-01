Журналістам повернуть доступ до парламенту – керівник апарату ВР
Київ • УНН
Журналісти отримають доступ до висвітлення парламентських засідань у Верховній Раді з додатковою акредитацією та перевіркою безпеки, як це було під час пандемії COVID-19.
Представникам ЗМІ повертають доступ до Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань в такому режимі, який був під час пандемії коронавірусу. Про це повідомив керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний під час круглого столу на тему: "Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради України", передає кореспондент УНН.
Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час ковіду, де за один раз може перебувати 20-30 представників ЗМІ. Ми проведемо для представників медіа додаткову акредитацію, вже частина до нас подали свої документи на перевірку. Ми будемо перевіряти спільно зі спеціальними службами, щоб не було осіб, які причетні до тих чи інших подій пов’язаних з рф. Це будуть представники медіа, які висвітлюють діяльність парламенту…Тому ми готові до проведення додаткової акредитації
За його словами, найближчим часом журналістам проведуть інструктажі, покажуть та розкажуть, який буде порядок доступу в урядовий квартал, в будівлю ВР та порядок дій представників медіа під час повітряної тривоги.
Штучний також наголосив, що бомбосховища немає в парламенті.
Представниця Управління державної охорони Валентина Савіцька зазначила, що необхідно буде належним чином верифікувати тих представників ЗМІ, яких допустять до будівлі ВР. За її словами, раніше акредитацію в Раду мали понад 4 тис. журналістів.
Доповнення
Раніше десятки громадських організацій та представників медіа закликали Верховну Раду допустити журналістів на засідання та в кулуари парламенту.
Довідково
З 24 лютого 2022 року українці не можуть навіть дізнатися заздалегідь, коли буде наступне пленарне засідання Верховної Ради та який у депутатів порядок денний. Така інформація з’являється на сайті ВР пізніше.
Також була схвалена постанова, яка закріпила заборону парламентському телеканалу вести прямі етери із засідань. Записи оприлюднюються лише згодом на YouTube.
Водночас деякі депутати не тільки цитують засідання Ради у своїх Telegram-каналах, а навіть ведуть прямі етери із засідань ВР у TikTok.