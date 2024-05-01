Журналістам повернуть доступ до парламенту – керівник апарату ВР

ukenru
19:41 • 36747 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 86245 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111137 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113301 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227307 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154887 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145462 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132060 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121631 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112832 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 148026 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123901 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129698 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134032 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109780 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227308 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384186 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439683 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448121 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111138 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129698 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123901 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98205 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107575 перегляди
Актуальне
Журналістам повернуть доступ до парламенту – керівник апарату ВР

Журналістам повернуть доступ до парламенту – керівник апарату ВР

Київ • УНН

 • 100290 перегляди

Журналісти отримають доступ до висвітлення парламентських засідань у Верховній Раді з додатковою акредитацією та перевіркою безпеки, як це було під час пандемії COVID-19.

Представникам ЗМІ повертають доступ до Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань в такому режимі, який був під час пандемії коронавірусу. Про це повідомив керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний під час круглого столу на тему: "Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради України", передає кореспондент УНН.

Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час ковіду, де за один раз може перебувати 20-30 представників ЗМІ. Ми проведемо для представників медіа додаткову акредитацію, вже частина до нас подали свої документи на перевірку. Ми будемо перевіряти спільно зі спеціальними службами, щоб не було осіб, які причетні до тих чи інших подій пов’язаних з рф. Це будуть представники медіа, які висвітлюють діяльність парламенту…Тому ми готові до проведення додаткової акредитації

- розповів Штучний.

За його словами, найближчим часом журналістам  проведуть інструктажі, покажуть та розкажуть, який буде порядок доступу в урядовий квартал, в будівлю ВР та порядок дій представників медіа під час повітряної  тривоги.

Штучний також наголосив, що бомбосховища немає в парламенті.

Представниця Управління державної охорони Валентина Савіцька зазначила, що необхідно буде належним чином верифікувати тих представників ЗМІ, яких допустять до будівлі ВР. За її словами, раніше акредитацію в Раду мали понад 4 тис. журналістів.

Доповнення

Раніше десятки громадських організацій та представників медіа закликали Верховну Раду допустити журналістів на засідання та в кулуари парламенту.

Довідково

З 24 лютого 2022 року українці не можуть навіть дізнатися заздалегідь, коли буде наступне пленарне засідання Верховної Ради та який у депутатів порядок денний. Така інформація з’являється на сайті ВР пізніше.

Також була схвалена постанова, яка закріпила заборону парламентському телеканалу вести прямі етери із засідань. Записи оприлюднюються лише згодом на YouTube.

Водночас деякі депутати не тільки цитують засідання Ради у своїх Telegram-каналах, а навіть ведуть прямі етери із засідань ВР у TikTok.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63