Мы работаем, чтобы законопроект об открытости комитетов ВР попал в повестку дня - Корниенко
Киев • УНН
Первый заместитель председателя ВР работает над включением в повестку дня законопроекта об открытости заседаний парламентских комитетов. Проект предусматривает обязательную запись и сохранение заседаний комитетов.
Ведется работа над тем, чтобы законопроект об открытости заседаний парламентских комитетов попал в повестку дня Верховной Рады.
Законопроект предусматривает сохранение записи заседаний. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко во время презентация результатов исследования: «Рада-9. Итоги», передает УНН.
Сейчас мы с коллегами из комитета свободы слова работаем над тем, чтобы законопроект об открытости комитетов попал в повестку дня. Он позволит формализовать то, что и так половина комитетов делает - это запись и сохранение записи (заседаний комитетов - ред.) Можно будет отследить, как тот или иной комитет принимал решение
Он отметил, что к сожалению часть комитетов не всегда прислушивается к требованиям общественности относительно открытости.
Хотя, как по мне, ZOOM дает возможность это реализовать на 100%
Дополнение
В 2024 году в совместном заявлении, подписантом которого является, в частности, Институт массовой информации, призывалось Верховную Раду сделать заседания парламентских комитетов открытыми для журналистов и общественности и принять законопроект № 11321 до конца года.
В мае 2024 года журналисты снова получили допуск в Верховную Раду.