Мы работаем, чтобы законопроект об открытости комитетов ВР попал в повестку дня - Корниенко

Ведется работа над тем, чтобы законопроект об открытости заседаний парламентских комитетов попал в повестку дня Верховной Рады.

Законопроект предусматривает сохранение записи заседаний. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко во время презентация результатов исследования: «Рада-9. Итоги», передает УНН.

Сейчас мы с коллегами из комитета свободы слова работаем над тем, чтобы законопроект об открытости комитетов попал в повестку дня. Он позволит формализовать то, что и так половина комитетов делает - это запись и сохранение записи (заседаний комитетов - ред.) Можно будет отследить, как тот или иной комитет принимал решение

Он отметил, что к сожалению часть комитетов не всегда прислушивается к требованиям общественности относительно открытости.

Хотя, как по мне, ZOOM дает возможность это реализовать на 100%