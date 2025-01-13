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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы работаем, чтобы законопроект об открытости комитетов ВР попал в повестку дня - Корниенко

Мы работаем, чтобы законопроект об открытости комитетов ВР попал в повестку дня - Корниенко

Киев  •  УНН

 • 3702 просмотра

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Первый заместитель председателя ВР работает над включением в повестку дня законопроекта об открытости заседаний парламентских комитетов. Проект предусматривает обязательную запись и сохранение заседаний комитетов.

Ведется работа над тем, чтобы законопроект об открытости заседаний парламентских комитетов попал в повестку дня Верховной Рады.

Законопроект предусматривает сохранение записи заседаний. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко во время презентация результатов исследования: «Рада-9. Итоги», передает УНН.

Сейчас мы с коллегами из комитета свободы слова работаем над тем, чтобы законопроект об открытости комитетов попал в повестку дня. Он позволит формализовать то, что и так половина комитетов делает - это запись и сохранение записи (заседаний комитетов - ред.) Можно будет отследить, как тот или иной комитет принимал решение

- сказал Корниенко.

Он отметил, что к сожалению часть комитетов не всегда прислушивается к требованиям общественности относительно открытости.

Хотя, как по мне, ZOOM дает возможность это реализовать на 100%

- добавил Корниенко.

Дополнение

В 2024 году в совместном заявлении, подписантом которого является, в частности, Институт массовой информации, призывалось Верховную Раду сделать заседания парламентских комитетов открытыми для журналистов и общественности и принять законопроект № 11321 до конца года.

В мае 2024 года журналисты снова получили допуск в Верховную Раду.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
verkhovna-radaВерховная Рада

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