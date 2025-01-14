Рада не дозволила журналістам порушувати комендантську годину, але зробила відкритими засідання комітетів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який звільнив би журналістів від відповідальності за пересування по вулиці в період комендантської години, якщо вони виконують завдання своєї професійної діяльності, але дана норма була відхилена, однак проєкт закону передбачає зробити відкритими засідання комітетів ВР для працівників медіа та громадськості. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №11321 та нардепа Ярослава Железняка.

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"Рада підтримала №11321 про внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації. За - 286", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб’єктів владних повноважень, відкриті заходи, що ними проводяться, бути присутнім на заходах, що проводяться у режимі відеоконференції, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими і службовими особами.

Також комітети Верховної Ради повинні інформувати громадськість про свою діяльність, зокрема, шляхом оприлюднення плану роботи, розкладу засідань комітетів, порядків денних засідань комітетів, проектів актів та прийнятих комітетами актів, протоколів, стенограм засідань комітетів та слухань у комітетах, відеозапису відкритих засідань комітетів на своїх веб-сторінках.

Законопроєкт щодо посилення гарантій діяльності медіа: Рада підтримала у першому читанні

Порядки денні засідань комітетів та проекти актів, заплановані для розгляду на такому засіданні, оприлюднюються не пізніше ніж за 24 години до початку засідання комітету, акти комітетів, прийняті за результатами підготовки законопроектів до розгляду в першому читанні, оприлюднюються не пізніше п’яти робочих днів з дати завершення засідання комітету.

Комітети повинні забезпечувати пряму трансляцію відкритих засідань на своїх веб-сторінках. Відеозаписи трансляцій повинні оприлюднюватися не пізніше ніж протягом 24 годин з часу завершення засідання комітету і залишаються безстроково у вільному доступі.

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"Засідання та інші заходи комітетів, які проводяться відкрито, мають право відвідувати журналісти, працівники медіа, представники громадських організацій. Для журналістів, працівників медіа, акредитованих при Верховній Раді, додаткова акредитація для відвідування засідань комітетів не проводиться", - йдеться в законопроєкті.

Також передбачається, що сесії місцевих рад повинні проводитися із забезпеченням права кожного бути присутнім на них. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими, зберігаються протягом необмеженого строку, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради.

Присутні на сесіях ради особи мають право здійснювати звукозапис, кіно-, фото- і відеозйомку у спосіб, що не заважає проведенню засідань", - зазначається в законопроєкті.

Однак, варто зазначити, що у редакції до першого читання законопроєкт кардинально переписали, і він взагалі не стосувався норм, які були ухвалені у першому читанні.

До першого читання за законопроєктом планувалося звільнити журналістів від відповідальності за пересування по вулиці в період комендантської години, якщо вони виконують завдання своєї професійної діяльності.

Зокрема, на територіях, де введено воєнний стан, журналісти та працівники медіа, акредитовані при ЗСУ, або інших складових сил оборони, мають право вільного пересування в період комендантської години в ході здійснення своєї професійної діяльності. Необхідна умова - документальне підтвердження.

Проте в редакції до першого читання ця норма була відхилена комітетом, адже, на думку нардепів, "формулювання законопроекту може призвести до виникнення корупційної складової, коли буде створено практично легальний спосіб порушувати обмеження комендантської години особами з журналістською акредитацією по всій території України, а не лише у зонах ведення бойових дій".

Але залишилися норми, за якими журналісти не нестимуть відповідальності за поширення інформації, що містить таємницю, яка спеціально охороняється законом, якщо ці відомості не було отримано незаконним шляхом та за поширення інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановив, що ця інформація є суспільно необхідною.

А також медіа не нестиме відповідальності за за коментарі читачів, за умови що медіа обмежило доступ до такої інформації впродовж 3 днів не тільки з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради, а й з моменту отримання ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

Нагадаємо

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко заявляв, що ведеться робота над тим, щоб законопроєкт про відкритість засідань парламентських комітетів потрапив до порядку денного Верховної Ради.