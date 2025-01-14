Рада не дозволила журналістам порушувати комендантську годину, але зробила відкритими засідання комітетів

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 14960 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 27860 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 51474 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 103980 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 130039 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 127287 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 144620 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173223 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220105 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176287 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 103807 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 109703 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 142798 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 125987 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 102747 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 15001 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 44132 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 197816 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 195705 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 326978 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 16052 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 20098 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 67629 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 95707 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 91623 перегляди
Актуальне
Рада не дозволила журналістам порушувати комендантську годину, але зробила відкритими засідання комітетів

Рада не дозволила журналістам порушувати комендантську годину, але зробила відкритими засідання комітетів

Київ • УНН

 • 24612 перегляди

Верховна Рада не підтримала норму про вільне пересування журналістів під час комендантської години. Натомість парламент ухвалив закон про відкритість засідань комітетів ВР для медіа та громадськості.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який звільнив би журналістів від відповідальності за пересування по вулиці в період комендантської години, якщо вони виконують завдання своєї професійної діяльності, але дана норма була відхилена, однак проєкт закону передбачає зробити відкритими засідання комітетів ВР для працівників медіа та громадськості. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №11321 та нардепа Ярослава Железняка.

Деталі

"Рада підтримала №11321 про внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації. За - 286", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб’єктів владних повноважень, відкриті заходи, що ними проводяться, бути присутнім на заходах, що проводяться у режимі відеоконференції, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими і службовими особами.

Також комітети Верховної Ради повинні інформувати громадськість про свою діяльність, зокрема, шляхом оприлюднення плану роботи, розкладу засідань комітетів, порядків денних засідань комітетів, проектів актів та прийнятих комітетами актів, протоколів, стенограм засідань комітетів та слухань у комітетах, відеозапису відкритих засідань комітетів на своїх веб-сторінках.

Законопроєкт щодо посилення гарантій діяльності медіа: Рада підтримала у першому читанні16.07.24, 17:16 • 21169 переглядiв

Порядки денні засідань комітетів та проекти актів, заплановані для розгляду на такому засіданні, оприлюднюються не пізніше ніж за 24 години до початку засідання комітету, акти комітетів, прийняті за результатами підготовки законопроектів до розгляду в першому читанні, оприлюднюються не пізніше п’яти робочих днів з дати завершення засідання комітету.

Комітети повинні забезпечувати пряму трансляцію відкритих засідань на своїх веб-сторінках. Відеозаписи трансляцій повинні оприлюднюватися не пізніше ніж протягом 24 годин з часу завершення засідання комітету і залишаються безстроково у вільному доступі.

ЦПД спростував фейкове відео, де американські журналісти нібито насміхаються над втратами українських військових07.01.25, 16:59 • 23015 переглядiв

"Засідання та інші заходи комітетів, які проводяться відкрито, мають право відвідувати журналісти, працівники медіа, представники громадських організацій. Для журналістів, працівників медіа, акредитованих при Верховній Раді, додаткова акредитація для відвідування засідань комітетів не проводиться", - йдеться в законопроєкті.

Також передбачається, що сесії місцевих рад повинні проводитися із забезпеченням права кожного бути присутнім на них. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими, зберігаються протягом необмеженого строку, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради.

Присутні на сесіях ради особи мають право здійснювати звукозапис, кіно-, фото- і відеозйомку у спосіб, що не заважає проведенню засідань", - зазначається в законопроєкті.

Однак, варто зазначити, що у редакції до першого читання законопроєкт кардинально переписали, і він взагалі не стосувався норм, які були ухвалені у першому читанні.

До першого читання за законопроєктом планувалося звільнити журналістів від відповідальності за пересування по вулиці в період комендантської години, якщо вони виконують завдання своєї професійної діяльності.

Зокрема, на територіях, де введено воєнний стан, журналісти та працівники медіа, акредитовані при ЗСУ, або інших складових сил оборони, мають право вільного пересування в період комендантської години в ході здійснення своєї професійної діяльності. Необхідна умова - документальне підтвердження.

Проте в редакції до першого читання ця норма була відхилена комітетом, адже, на думку нардепів, "формулювання законопроекту може призвести до виникнення корупційної складової, коли буде створено практично легальний спосіб порушувати обмеження комендантської години особами з журналістською акредитацією по всій території України, а не лише у зонах ведення бойових дій".

Але залишилися норми, за якими журналісти не нестимуть відповідальності за поширення інформації, що містить таємницю, яка спеціально охороняється законом, якщо ці відомості не було отримано незаконним шляхом та за поширення інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановив, що ця інформація є суспільно необхідною.

А також медіа не нестиме відповідальності за за коментарі читачів, за умови що медіа обмежило доступ до такої інформації впродовж 3 днів не тільки з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради, а й з моменту отримання ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

Нагадаємо

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко заявляв, що ведеться робота над тим, щоб законопроєкт про відкритість засідань парламентських комітетів потрапив до порядку денного Верховної Ради.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
verkhovna-radaВерховна Рада
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами