Работники аэропортов в Париже готовят забастовку накануне Рождества
Киев • УНН
Профсоюзы CGT и FO планируют забастовку 17–20 декабря, требуя повысить транспортную надбавку и ввести топливную премию. Сбои ожидаются, в частности, в аэропорту Шарля де Голля.
Два профсоюза, представляющие интересы работников парижских аэропортов, объявили о намерении провести забастовку с 17 по 20 декабря, выдвигая требования относительно оплаты труда, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Как отмечается в сообщении, опубликованном в четверг на странице профсоюза CGT в Facebook, объединения CGT и FO требуют увеличения транспортной надбавки и введения "топливной премии".
Забастовка в аэропортах — в частности, в хабе имени Шарля де Голля близ Парижа — вероятно, приведет к серьезным сбоям в работе накануне рождественских праздников.
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Это событие также подчеркивает более широкую обеспокоенность ростом стоимости жизни во Франции. Профсоюзы государственных служащих также призвали к забастовке 1 декабря, усиливая давление на правительство, которое пытается провести бюджет через парламент на фоне масштабных протестов.