Photographer: Nathan Laine/Bloomberg

Два профсоюза, представляющие интересы работников парижских аэропортов, объявили о намерении провести забастовку с 17 по 20 декабря, выдвигая требования относительно оплаты труда, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отмечается в сообщении, опубликованном в четверг на странице профсоюза CGT в Facebook, объединения CGT и FO требуют увеличения транспортной надбавки и введения "топливной премии".

Забастовка в аэропортах — в частности, в хабе имени Шарля де Голля близ Парижа — вероятно, приведет к серьезным сбоям в работе накануне рождественских праздников.

Аэропорты Европы пострадали из-за авиаколлапса в США - есть задержки и отмены рейсов

Это событие также подчеркивает более широкую обеспокоенность ростом стоимости жизни во Франции. Профсоюзы государственных служащих также призвали к забастовке 1 декабря, усиливая давление на правительство, которое пытается провести бюджет через парламент на фоне масштабных протестов.