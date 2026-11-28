Працівники аеропортів у Парижі готують страйк напередодні Різдва
Київ • УНН
Профспілки CGT та FO планують страйк 17–20 грудня через вимоги підвищити транспортну надбавку й запровадити паливну премію. Збої очікуються зокрема в аеропорту Шарля де Голля.
Дві профспілки, що представляють інтереси працівників паризьких аеропортів, оголосили про намір провести страйк із 17 по 20 грудня, висуваючи вимоги щодо оплати праці, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
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Як зазначається в повідомленні, опублікованому в четвер на сторінці профспілки CGT у Facebook, об’єднання CGT та FO вимагають збільшення транспортної надбавки та запровадження "паливної премії".
Страйк в аеропортах — зокрема в хабі імені Шарля де Голля поблизу Парижа — ймовірно, призведе до серйозних збоїв у роботі напередодні різдвяних свят.
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Ця подія також підкреслює ширше занепокоєння через зростання вартості життя у Франції. Профспілки державних службовців також закликали до страйку 1 грудня, посилюючи тиск на уряд, який намагається провести бюджет через парламент на тлі масштабних протестів.